Черный дрозд

Страна: США, 2012

Премьера: в РФ 13.12.2012

Режиссер: Штефан Руцовицки

Актеры: Эрик Бана, Оливия Уайлд, Чарли Ханнэм, Сисси Спейсек, Крис Кристофферсон, Джейсон Кавалье, Кевин Десфоссес, Ален Голем, Эллисон Грэхэм, Патрик Кертон

Жанр: триллер, драма, криминал

Продолжительноcть: 94 мин

Бюджет: $12 000 000,00

Брат и сестра — Эддисон и Лиза — в бегах после ограбления казино, которое прошло не так, как хотелось бы. У молодых людей полная сумка наличных и большие проблемы за плечами. Впереди неизвестность и проблемы не меньшие. На скользкой зимней дороге машину беглецов заносит, и она переворачивается. Проезжающий мимо полицейский подходит узнать, в чем дело, и Эддисон его убивает. После убийства полицейского судьба сводит беглецов с экс-боксером, который возвращается в отчий дом на день Благодарения после окончания карьеры. Эддисон и Лиза попадают на его семейный праздник и… фильм нельзя пересказать. Тем более, снятый так талантливо. Его нужно смотреть.