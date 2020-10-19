Черный дрозд
Страна:
США, 2012
Премьера:
в РФ 13.12.2012
Режиссер:
Штефан Руцовицки
Актеры:
Эрик Бана, Оливия Уайлд, Чарли Ханнэм, Сисси Спейсек, Крис Кристофферсон, Джейсон Кавалье, Кевин Десфоссес, Ален Голем, Эллисон Грэхэм, Патрик Кертон
Жанр:
триллер, драма, криминал
Продолжительноcть:
94 мин
Бюджет:
$12 000 000,00
Брат и сестра — Эддисон и Лиза — в бегах после ограбления казино, которое прошло не так, как хотелось бы. У молодых людей полная сумка наличных и большие проблемы за плечами. Впереди неизвестность и проблемы не меньшие. На скользкой зимней дороге машину беглецов заносит, и она переворачивается. Проезжающий мимо полицейский подходит узнать, в чем дело, и Эддисон его убивает. После убийства полицейского судьба сводит беглецов с экс-боксером, который возвращается в отчий дом на день Благодарения после окончания карьеры. Эддисон и Лиза попадают на его семейный праздник и… фильм нельзя пересказать. Тем более, снятый так талантливо. Его нужно смотреть.
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