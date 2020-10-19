23 октября в Concert Hall состоится концерт-дискотека «Поднимаем руки вверх». «Крошка моя», «18 мне уже», «Он тебя целует», «Чужие губы» - эти и другие хиты группы «Руки вверх» в исполнении бывшего участника группы - Алексея Потехина и Сергея Богданова на концерте-дискотеке группы «Поднимаем Руки вверх».

Вспоминаем, танцуем и подпеваем все хиты самой популярной группы 90-ых и 2000-ых. Xит за хитом только этой ночью! Танцуют все!