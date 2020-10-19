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Поднимаем руки вверх

Поднимаем руки вверх

23 октября в Concert Hall состоится концерт-дискотека «Поднимаем руки вверх». «Крошка моя», «18 мне уже», «Он тебя целует», «Чужие губы» - эти и другие хиты группы «Руки вверх» в исполнении бывшего участника группы - Алексея Потехина и Сергея Богданова на концерте-дискотеке группы «Поднимаем Руки вверх».
 
Вспоминаем, танцуем и подпеваем все хиты самой популярной группы 90-ых и 2000-ых. Xит за хитом только этой ночью! Танцуют все!
Где и когда?
Concert Hall
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
23 октября 2020, пятница
19:30
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Касса
Александр Серов
Купить билет
25 октября, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1120-2000 ₽
Mgzavrebi
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27 ноября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Вера Снежная
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28 ноября, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
Нейромонах Феофан
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15 ноября, воскресенье 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Йорш
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6 декабря, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 700 ₽
Иван Охлобыстин
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11 ноября, среда 18:30
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 480-1200 ₽
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