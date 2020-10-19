Поднимаем руки вверх
23 октября в Concert Hall состоится концерт-дискотека «Поднимаем руки вверх». «Крошка моя», «18 мне уже», «Он тебя целует», «Чужие губы» - эти и другие хиты группы «Руки вверх» в исполнении бывшего участника группы - Алексея Потехина и Сергея Богданова на концерте-дискотеке группы «Поднимаем Руки вверх».
Вспоминаем, танцуем и подпеваем все хиты самой популярной группы 90-ых и 2000-ых. Xит за хитом только этой ночью! Танцуют все!
Где и когда?
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
23 октября 2020, пятница
19:30
25 октября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1120-2000 ₽
27 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
28 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
15 ноября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
6 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
11 ноября, среда 18:30
₽ Билеты: 480-1200 ₽