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Экскурсии в музее роботов и технологий «Сфера будущего»

Экскурсии в музее роботов и технологий «Сфера будущего»

Туляков приглашают на увлекательные экскурсии в музей роботов и технологий в парке «Патриот Тула».
 
Вас ждут более 30 роботов из России и других стран мира, шоу роботов танцоров, шоу молний и управление предметами с помощью силы мысли!
Проводите время весело и познавательно!
 
 
А еще в технопарке работает мультимедийная экспозиция с интерактивными видеостенами, подвижные симуляторы, планетарий и арена виртуальной реальности! Развлечения найдутся детям и родителям. 
 
Режим работы: среда-воскресенье с 11.00 до 20.00.
 
Подробнее на сайте или по телефону +7 (902) 695-55-20.

 

Где и когда?
Патриот
Тула, Восточный обвод (напротив Суворовского училища)
23 октября 2020, пятница
12:00
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23 октября 2020, пятница
14:00
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23 октября 2020, пятница
16:00
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Касса
Александр Серов
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25 октября, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1120-2000 ₽
Mgzavrebi
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27 ноября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Вера Снежная
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28 ноября, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
Нейромонах Феофан
Купить билет
15 ноября, воскресенье 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Йорш
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6 декабря, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 700 ₽
Иван Охлобыстин
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11 ноября, среда 18:30
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 480-1200 ₽
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