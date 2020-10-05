Стеклянный зверинец
24 октября в Тульском Камерном Драматическом театре покажут спектакль «Стеклянный зверинец» по пьесе Теннеси Уильямса.
Сожаление о несбывшихся мечтах, попытка вернуть и вновь пережить мгновения счастья и осознание, что это невозможно, так же, как склеить разбившегося стеклянного единорога Лауры.
Продолжительность: 2 часа 10 минут.
Спектакль идет с антрактом.
Режиссер-постановщик: Алексей Басов.
Приобрести билет можно по ссылке.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
24 октября 2020, суббота
18:30
14 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 50 ₽
21 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
24 октября, суббота 22:30
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
7 января, четверг 19:00
₽ Билеты: 1800-2800 ₽
8 ноября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
13 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 500 ₽