Jardano Bruno
23 октября в тульском рок-клубе М2 выступит вокально-инструментальная музыкальная рок группа имени Jardano Bruno. Группа образована в 2015 году в городе Воронеж.На данный момент имеет три полноформатных альбома, идёт работа над четвертым. Охватывает такие жанры, как: Alternative rock, Rapcore, Nu Metal.
Группа представляет собой калейдоскоп язвительной сатиры, запойной ненависти ко всему живому и освежающей могильной прохлады рок-н-ролла. Девизом группы является цитата Венедикта Ерофеева: «Нельзя доверять мнению человека, который ещё не успел похмелиться».
Где и когда?
Тула, ул. Октябрьская, 306
23 октября 2020, пятница
21:00
25 октября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1120-2000 ₽
27 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
28 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
15 ноября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
6 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
11 ноября, среда 18:30
₽ Билеты: 480-1200 ₽