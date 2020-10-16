23 октября в тульском рок-клубе М2 выступит вокально-инструментальная музыкальная рок группа имени Jardano Bruno. Группа образована в 2015 году в городе Воронеж.На данный момент имеет три полноформатных альбома, идёт работа над четвертым. Охватывает такие жанры, как: Alternative rock, Rapcore, Nu Metal.

Группа представляет собой калейдоскоп язвительной сатиры, запойной ненависти ко всему живому и освежающей могильной прохлады рок-н-ролла. Девизом группы является цитата Венедикта Ерофеева: «Нельзя доверять мнению человека, который ещё не успел похмелиться».