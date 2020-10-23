Техника в рассрочку: почему это выгодно?

Многие думают, что рассрочка – это небезопасно. Но на самом деле такой вид оплаты не только удобен, но и выгоден.

Брать товары в рассрочку выгодно. Особенно, если речь идет о крупных покупках, таких как бытовая техника и электроника. О преимуществах нам рассказали специалисты магазина «Дуэт».

Пользоваться сейчас, а платить потом. Иногда бытовая техника или электроника нужны уже сейчас, а оплатить всю сумму сразу нет возможности. Занимать у знакомых непросто: нужно описывать ситуацию, а потом чувствовать себя должным. В этом случае на выручку как раз и приходит рассрочка. Как правило, чтобы забрать товар в этом случае нужно оплатить только небольшой первый взнос около 20%, а оставшаяся сумма будет разделена на несколько месяцев. То есть вам не придется испытывать неудобства от отсутствия, например, холодильника или стиральной машины, не нужно искать деньги и залезать в долги. Вы просто оформляете рассрочку и спокойно платите за нужный товар каждый месяц.

Платить можно частями без удара по семейному бюджету. Мы не знаем, какие траты нам предстоят в следующем месяце, и сможем ли выделить из бюджета, например, 10 тысяч рублей. Поэтому рассрочка чаще всего предоставляется на год. Та техника, покупка которой кажется неподъемной, при рассрочке на 12 месяцев превращается во вполне доступный ежемесячный платеж. Те же 2-3 тысячи рублей в месяц не ударят по семейному бюджету, вы также можете продолжить копить на отдых, покупать одежду и оплачивать коммунальные услуги. Но у вас уже будет техника и электроника, о которой вы мечтали.

Вы можете позволить себе технику своей мечты. Рассрочка позволяет вам купить технику и электронику выше классом. При разделении платежа разница в цене не так заметна. Даже если понравившаяся модель стоит на 10 тысяч дороже, это увеличит ежемесячный платеж по рассрочке меньше, чем на одну тысячу рублей.

При этом вы будете наслаждаться всеми возможностями техники самых современных моделей

Никаких переплат. Настоящая рассрочка от магазина – это банальное разделение стоимости на количество месяцев рассрочки. В отличие от кредита, здесь вам не навязывают проценты и плату за обслуживание. Проверить честность рассрочки вы можете сами: просто сложите все ежемесячные платежи. Если конечная сумма получилась больше той, что указана в ценнике, знайте, что имеет дело не с рассрочкой.

Заморозка цены. Курс доллара растет, цены в магазинах тоже не отстают. Вспомните, сколько стоила техника год назад? Хотели бы купить ее по той цене? С рассрочкой вы по сути «консервируете» цену для себя. Если бы вы решили копить, то скорее всего, купили бы товар уже по увеличенной цене. Благодаря рассрочке вы пользуетесь товаром и оплачиваете его по прошлогодней стоимости.

Магазин «Дуэт»: честная рассрочка на качественную технику

Магазин «Дуэт» с 2003 года предлагает решение: рассрочку до года без участия банков, процентов и переплат. Все необходимые документы вам оформят здесь же в магазине без лишних документов и справок о доходах.

Вам нужно будет оплатить только первый взнос. Для новых покупателей– 20%, для постоянных – 10% от стоимости товара. Для пенсионеров и новоселов в «Дуэте» уникальная акция – рассрочка предоставляется на 12 месяцев без первого взноса!

Расчет прозрачный, посмотрите сами! Надежный и качественный холодильник BOSH в магазине «Дуэт» стоит 32 920 руб. В модели использован качественный пластик, система бесшумной работы и экономии энергии. Если вы хотите купить его в рассрочку на год, то нужно заплатить 6584 руб., а потом платить по 2194 руб. в месяц.

Если вы относитесь к категории пенсионеров или новоселов, то можете оформить рассрочку без первого взноса. То есть вы сможете забрать холодильник, ничего не заплатив, и потом в течение 12 месяцев вносить по 2743 руб.

Безрамочный телевизор Samsung с диагональю 126 см, в современном дизайне, разрешением 4К, широким углом обзора и Smart TV стоит 39 820 руб. Сразу такую сумму найти непросто. Но если взять телевизор в рассрочку в «Дуэте», то первый взнос составит 7964 руб., а ежемесячный платеж – 2654 руб.

С учетом акции для новоселов и пенсионеров: первоначальный взнос – 0 руб., ежемесячный платеж – 3318 руб.

Предложение действует на ВСЕ товары.

www. duet-tula.ru

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