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Выходные в Музейном квартале

Выходные в Музейном квартале

Новое пространство музея-заповедника «Куликово поле» в Музейном квартале приглашает туляков на экскурсии. 

Выставка «Клады – кладезь знаний»

В древности клады были вполне обычной вещью, их прятали не одноглазые разбойники, а люди в минуту опасности – купцы, мастера-ремесленники, домохозяйки, воины, крестьяне. На выставке представлены клады из фондов музея-заповедника, обнаруженные на территории Тульской, Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Тамбовской, Липецкой областей.
 
С каждым из них связана личная трагедия: если владелец не забрал ценности, с ним что-то случилось. Самому древнему из представленных кладов - более трех тысяч лет. Клады торговцев расскажут, где проходили древние торговые пути, какие земли они связывали и что ценилось у разных народов.
 
 
Ларчик хозяйки из прошлого поведает о том, какие украшения достались ей в наследство от женщин рода и что подарил муж. Спрятанные пожитки мастера-ювелира позволят точно установить, какими инструментами он пользовался и какие вещи ему заказывали. 
 
Подробности по ссылке.


Мастер-класс по росписи средневековой миниатюры

На мастер-классе участники узнают об особенностях создания средневековой миниатюры. Как рисовали древнюю книжную иллюстрацию? Какие бумагу и краски использовали средневековые авторы?

На эти и другие вопросы можно узнать ответы, побывав на музейной встрече, а также на время стать художниками-миниатюристами. Вас научат смешивать краски на основе натуральных материалов. Квас, яичный желток, синяя и красная глина, специи – таков набор пигментов, основы и закрепителя. Приготовив краски, участники мастер-класса смогут применить их в росписи сюжета средневекового сражения. 
 
Подробности по ссылке.
Где и когда?
Музейный квартал
Тула, улица Металлистов
24 октября 2020, суббота
10:00
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24 октября 2020, суббота
19:00
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25 октября 2020, воскресенье
10:00
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Lirika
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14 ноября, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 50 ₽
Digimortal
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21 ноября, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
Прямая трансляция UFC 254 | Хабиб – Гэтжи
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24 октября, суббота 22:30
ТулКальян
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
Трофим
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7 января, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-2800 ₽
Laber Band
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8 ноября, воскресенье 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 500 ₽
DARK SECRET LOVE
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13 ноября, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 500 ₽
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