Выходные в Музейном квартале

Новое пространство музея-заповедника «Куликово поле» в Музейном квартале приглашает туляков на экскурсии.

В древности клады были вполне обычной вещью, их прятали не одноглазые разбойники, а люди в минуту опасности – купцы, мастера-ремесленники, домохозяйки, воины, крестьяне. На выставке представлены клады из фондов музея-заповедника, обнаруженные на территории Тульской, Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Тамбовской, Липецкой областей.

С каждым из них связана личная трагедия: если владелец не забрал ценности, с ним что-то случилось. Самому древнему из представленных кладов - более трех тысяч лет. Клады торговцев расскажут, где проходили древние торговые пути, какие земли они связывали и что ценилось у разных народов.

Ларчик хозяйки из прошлого поведает о том, какие украшения достались ей в наследство от женщин рода и что подарил муж. Спрятанные пожитки мастера-ювелира позволят точно установить, какими инструментами он пользовался и какие вещи ему заказывали.