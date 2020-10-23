Выходные в Музейном квартале
Новое пространство музея-заповедника «Куликово поле» в Музейном квартале приглашает туляков на экскурсии.
Выставка «Клады – кладезь знаний»
В древности клады были вполне обычной вещью, их прятали не одноглазые разбойники, а люди в минуту опасности – купцы, мастера-ремесленники, домохозяйки, воины, крестьяне. На выставке представлены клады из фондов музея-заповедника, обнаруженные на территории Тульской, Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Тамбовской, Липецкой областей.
С каждым из них связана личная трагедия: если владелец не забрал ценности, с ним что-то случилось. Самому древнему из представленных кладов - более трех тысяч лет. Клады торговцев расскажут, где проходили древние торговые пути, какие земли они связывали и что ценилось у разных народов.
Ларчик хозяйки из прошлого поведает о том, какие украшения достались ей в наследство от женщин рода и что подарил муж. Спрятанные пожитки мастера-ювелира позволят точно установить, какими инструментами он пользовался и какие вещи ему заказывали.
Подробности по ссылке.
Мастер-класс по росписи средневековой миниатюры
На мастер-классе участники узнают об особенностях создания средневековой миниатюры. Как рисовали древнюю книжную иллюстрацию? Какие бумагу и краски использовали средневековые авторы?
На эти и другие вопросы можно узнать ответы, побывав на музейной встрече, а также на время стать художниками-миниатюристами. Вас научат смешивать краски на основе натуральных материалов. Квас, яичный желток, синяя и красная глина, специи – таков набор пигментов, основы и закрепителя. Приготовив краски, участники мастер-класса смогут применить их в росписи сюжета средневекового сражения.
На эти и другие вопросы можно узнать ответы, побывав на музейной встрече, а также на время стать художниками-миниатюристами. Вас научат смешивать краски на основе натуральных материалов. Квас, яичный желток, синяя и красная глина, специи – таков набор пигментов, основы и закрепителя. Приготовив краски, участники мастер-класса смогут применить их в росписи сюжета средневекового сражения.
Подробности по ссылке.
Где и когда?
Тула, улица Металлистов
24 октября 2020, суббота
10:00
24 октября 2020, суббота
19:00
25 октября 2020, воскресенье
10:00
25 октября 2020, воскресенье
17:00
14 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 50 ₽
21 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
24 октября, суббота 22:30
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
7 января, четверг 19:00
₽ Билеты: 1800-2800 ₽
8 ноября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
13 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 500 ₽