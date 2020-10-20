Спайс бойз
Страна:
Беларусь, 2020
Премьера:
в РФ 22.10.2020
Режиссер:
Владимир Зинкевич
Актеры:
Александр Головин, Маргарита Аброськина, Анна Андрусенко, Алексей Маслодудов, Владимир Сычев, Михаил Горевой, Владимир Аверьянов, Андрей Олефиренко, Игорь Шугалеев, Филипп Азаров
Жанр:
триллер
Продолжительноcть:
106 мин
Василиса приезжает в маленький городок, в котором родилась, к школьной подруге Инне на свадьбу. Жених Инны Чистый с двумя друзьями Ламбадой и Колбасой организовывает за день до свадьбы незапланированный мальчишник в загородном доме. Инне это не нравится, и она едет к жениху выяснить отношения, Василиса решает поддержать подругу и сопровождает Инну. В ходе ссоры Василисе удается примирить молодоженов. Вечеринка набирает обороты, в разгар веселья парни употребляют спайс. Ребят накрывает волной галлюцинаций, и мир вокруг начинает утопать в кровавой пене.
Сегодня
|21:40
|Алмаз Синема
Завтра
|21:40
|Алмаз Синема
24 октября, суббота
|21:40
|Алмаз Синема
25 октября, воскресенье
|21:40
|Алмаз Синема
Сегодня
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21:40
Завтра
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21:40
24 октября, суббота
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21:40
25 октября, воскресенье
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21:40
24 октября, суббота 22:30
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
20 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1100-3300 ₽
14 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1800-2500 ₽
24 - 25 октября
19 ноября, четверг 18:00
₽ Билеты: 640-1360 ₽
23 октября, пятница 21:00
₽ Билеты: 200-300 ₽