Спайс бойз

Страна: Беларусь, 2020

Премьера: в РФ 22.10.2020

Режиссер: Владимир Зинкевич

Актеры: Александр Головин, Маргарита Аброськина, Анна Андрусенко, Алексей Маслодудов, Владимир Сычев, Михаил Горевой, Владимир Аверьянов, Андрей Олефиренко, Игорь Шугалеев, Филипп Азаров

Жанр: триллер

Продолжительноcть: 106 мин

Василиса приезжает в маленький городок, в котором родилась, к школьной подруге Инне на свадьбу. Жених Инны Чистый с двумя друзьями Ламбадой и Колбасой организовывает за день до свадьбы незапланированный мальчишник в загородном доме. Инне это не нравится, и она едет к жениху выяснить отношения, Василиса решает поддержать подругу и сопровождает Инну. В ходе ссоры Василисе удается примирить молодоженов. Вечеринка набирает обороты, в разгар веселья парни употребляют спайс. Ребят накрывает волной галлюцинаций, и мир вокруг начинает утопать в кровавой пене.