афиша
афиша
Регистрация
Андрей Алексин

Андрей Алексин

Артист, которого все знают и хотят слышать, выступит на сцене ДК Туламашзавод. Андрей Алексин не нуждается в представлении. Алексина знают, любят и хотят слышать! А его бессмертную композицию «Страшная» напевает вся страна. Ему всегда рады в любой точке нашей необъятной Родины! Путь Андрея к его нынешней известности, как и у всех настоящих артистов, был долог и извилист. Алексин умеет одинаково хорошо играть сразу на пяти музыкальных инструментах! Песни Алексина исполняются многими отечественными артистами: Филиппом Киркоровым, Ириной Аллегровой, Машей Распутиной.

Для тех, кто слушает и любит его песни, не секрет, что изюминка Алексина в непохожести образов. Он всегда очень разный: циничный и сентиментальный, жесткий и нежный. Его можно любить, можно ненавидеть, нельзя одно — спутать его голос и исполнительскую манеру с остальными близнецово похожими сценическими коллегами. А еще нельзя навесить ярлык, определить формат его творчества. Слишком скучны для Алексина стандарты и форматы. Жизненные виражи порой кажущиеся фантастическими — вот широкомасштабный интерес Алексина. Жизнь очень разная и песни Алексина очень разные. О чем? Да обо всем, об окружающей нас действительности.

Слушайте, смейтесь, грустите, учитесь принимать ее такой, каковой она является!!! Алексин — великолепный педагог по предмету «Введение в жизнь»!

Где и когда?
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
Тула, улица Демидовская, 52
23 октября 2020, пятница
19:00
Купить билет
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Александр Серов
Купить билет
25 октября, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1120-2000 ₽
Mgzavrebi
Купить билет
27 ноября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Вера Снежная
Купить билет
28 ноября, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
Нейромонах Феофан
Купить билет
15 ноября, воскресенье 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Йорш
Купить билет
6 декабря, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 700 ₽
Иван Охлобыстин
Купить билет
11 ноября, среда 18:30
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 480-1200 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.