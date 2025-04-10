Июньская полынь

Премьера: 10.04.2025

Режиссер: Юлия Бочарова

Актеры: Виктор Гладышев

Жанр: Документальный, Исторический, Драматический, Военный, Биография

Продолжительноcть: 79 минут

Возрастные ограничения: 12+

Детство Вити закончилось в восемь лет. Он оказался в немецком тылу, где пережил ужасные события. Несколько раз он был на волосок от смерти, но выжил, сохранил силу духа и непоколебимую веру в Бога. Сейчас Виктору Георгиевичу Гладышеву 91 год, в фильме он рассказывает свою историю восьмилетней девочке Варе и всему будущему поколению нашей страны.