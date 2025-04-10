Июньская полынь
Премьера:
10.04.2025
Режиссер:
Юлия Бочарова
Актеры:
Виктор Гладышев
Жанр:
Документальный, Исторический, Драматический, Военный, Биография
Продолжительноcть:
79 минут
Возрастные ограничения:
12+
Детство Вити закончилось в восемь лет. Он оказался в немецком тылу, где пережил ужасные события. Несколько раз он был на волосок от смерти, но выжил, сохранил силу духа и непоколебимую веру в Бога. Сейчас Виктору Георгиевичу Гладышеву 91 год, в фильме он рассказывает свою историю восьмилетней девочке Варе и всему будущему поколению нашей страны.
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16 апреля, среда
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15:35
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|Алмаз Синема
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16:25
Завтра
|Алмаз Синема
|
16:25
12 апреля, суббота
|Алмаз Синема
|
15:35
13 апреля, воскресенье
|Алмаз Синема
|
15:35
14 апреля, понедельник
|Алмаз Синема
|
15:35
15 апреля, вторник
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