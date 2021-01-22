Выходные в Туле: 22-24 января
Культурная жизнь возвращается в Тулу? Спорно, но все предпосылки к этому есть, ведь на этих выходных нас ждет пара классных концертов в Concert Hall, спектакли в Камерном театре и stand up в «Типографии».
НАИВ
Где: Concert Hall.
Стоимость: 1300 руб.
Rock Privet
Где: Concert Hall.
Стоимость: 1200 руб.
24 января на большом концерте в Concert Hall группа Rock Privet представит обновленную программу. Уже несколько лет видеопроект Наиля Шариязданова – Rock Privet – удерживает статус самой популярной кавер-группы русскоязычного Ютуба.
Воскресная встреча с Ольгой Чекмазовой
Где: Тренинговый центр REMIX.
Стоимость: от 1200 руб.
23 января пройдет Воскресная встреча с Ольгой Чекмазовой.
Что будет:
- замысел как обретение цели;
- исключаем всё, что тормозит;
- гармонизация отношений с телом;
- как улучшить качество жизни при падении доходов.
AX...OFF
Где: Тульский камерный драматический театр.
Мальчик, который потерял голос
Где: Творческий индустриальный кластер «Октава».
Стоимость: 350 руб.
По 30 января в «Октаве» пройдут показы иммерсивного зимнего приключения от Музея станка и театральной компании Барабан «Мальчик, который потерял голос». Кстати, в социальных сетях проходит розыгрыш билетов: для участия необходимо поставить лайк посту, сделать репост в сторис и подписаться на профиль музея.
Тульский экзотариум
Когда: 22-24 января, c 10.00.
Где: Тульский областной экзотариум.
Стоимость: от 100 руб.
«Академия Михайлова» – «Русские витязи»
Где: Ледовый дворец.
Открытый микрофон в «Типографии»
Где: КЦ «Типография».
Москва – Петушки
Где: Тульский камерный драматический театр.
Интерактивная лекция «Доспехи и оружие русского воина эпохи Куликовской битвы»
Где: музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом.
Выставка-исследование современного города
Где: Творческий индустриальный кластер «Октава».
В Музее станка работает выставка-исследование современного города. Выставка посвящена таким актуальным темам, как:
- проблемы достоверности информации и зависимости от гаджетов;
- ощущение свободы и семейная память;
- городские граффити и попытка выйти из темной комнаты, поборов свои страхи.
БК «Новомосковск» – Брянская область
Где: прямая трансляция на YouTube-канале.
Почему действие большинства фильмов Никиты Михалкова происходит в прошлом? Как он работает с актерами? Какие операторские приемы характерны для картин режиссера и как он цитирует Феллини, «Титаник» и «Спасти рядового Райана»? И почему его поздние фильмы почти невозможно смотреть всерьез?
В новом видеоэссе «КиноПоиск» анализирует авторский стиль Никиты Михалкова и разбирается, когда, а главное, почему всё пошло не так.
Свой среди чужих, чужой среди своих
На выходных обещают потепление, а это дает слегка уловимую, но всё же надежду, что весна близко. Не забывайте надевать маску!