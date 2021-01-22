Выходные в Туле: 22-24 января

Культурная жизнь возвращается в Тулу? Спорно, но все предпосылки к этому есть, ведь на этих выходных нас ждет пара классных концертов в Concert Hall, спектакли в Камерном театре и stand up в «Типографии».

Когда: 22 января, пятница, 20.00.

Где: Concert Hall.

Стоимость: 1300 руб.

22 января в Concert Hall туляки получат новый высокоадреналиновый заряд настоящего рока от суперпопулярной и ожидаемой группы «НАИВ». Музыканты сыграют свои как самые новые, так и самые известные и суперхитовые боевики в новой программе ALL F*CKING HITS AND GREAT NEW SHIT.

Когда: 24 января, воскресенье, 19.00.

Где: Concert Hall.

Стоимость: 1200 руб.

24 января на большом концерте в Concert Hall группа Rock Privet представит обновленную программу. Уже несколько лет видеопроект Наиля Шариязданова – Rock Privet – удерживает статус самой популярной кавер-группы русскоязычного Ютуба.

Когда: 23 января, суббота, 15.00. Где: Тренинговый центр REMIX.

Стоимость: от 1200 руб.

23 января пройдет Воскресная встреча с Ольгой Чекмазовой.



Что будет: замысел как обретение цели;

исключаем всё, что тормозит;

гармонизация отношений с телом;

как улучшить качество жизни при падении доходов.

Когда: 22 января, пятница, 19.00. Где: Тульский камерный драматический театр.

22 января в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «AX...OFF» по пьесе А. Н. Островского «Не всё коту масленица». Ахов, купец-миллионщик, желает жениться на молодой, но бедной девушке Агнии, полагая, что за деньги можно купить всё.

Когда: 23 января, суббота, 14.00.

Где: Творческий индустриальный кластер «Октава».

Стоимость: 350 руб.

По 30 января в «Октаве» пройдут показы иммерсивного зимнего приключения от Музея станка и театральной компании Барабан «Мальчик, который потерял голос». Кстати, в социальных сетях проходит розыгрыш билетов: для участия необходимо поставить лайк посту, сделать репост в сторис и подписаться на профиль музея.

Когда: 22-24 января, c 10.00.

Где: Тульский областной экзотариум.

Стоимость: от 100 руб.

Тульский экзотариум приглашает посетителей. Из городских джунглей вы попадете в настоящие. Порадуйте себя и ребенка!

Когда: 23, 24 января, суббота-воскресенье, 17.00.

Где: Ледовый дворец.

23 и 24 января в Ледовом дворце пройдут матчи «Академия Михайлова» против «Русских витязей». Наш соперник очень хочет закончить регулярный чемпионат в зоне плей-офф. Но «михайловцы» готовы сделать подножку «Витязям» на пути к их цели.

Когда: 24 января, воскресенье, 18.30. Где: КЦ «Типография».

24 января в «Типографии» пройдет «Открытый микрофон»: опытные и начинающие комики будут проверять свои шутки!

Когда: 24 января, воскресенье, 18.30. Где: Тульский камерный драматический театр.

24 января в Тульском камерном краматическом театре покажут спектакль по мотивам поэмы В. Ерофеева «Москва – Петушки». Было это давно, и с тех пор многое – почти всё – изменилось... да ничего не изменилось, и буквально вчера человек... а он человек вообще, если разговаривает с ангелами?..

Когда: 23 января, суббота, 12.00. Где: музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом.

23 января в музейном комплексе «Куликово поле» в Моховом пройдет бесплатная лекция «Доспехи и оружие русского воина эпохи Куликовской битвы».