Выходные в Туле: 22-24 января

Когда: 22 января, пятница, 20.00.

Где: Concert Hall.

Стоимость: 1300 руб.

22 января в Concert Hall туляки получат новый высокоадреналиновый заряд настоящего рока от суперпопулярной и ожидаемой группы «НАИВ». Музыканты сыграют свои как самые новые, так и самые известные и суперхитовые боевики в новой программе ALL F*CKING HITS AND GREAT NEW SHIT.