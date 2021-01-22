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Выходные в Туле: 22-24 января

Выходные в Туле: 22-24 января

Культурная жизнь возвращается в Тулу? Спорно, но все предпосылки к этому есть, ведь на этих выходных нас ждет пара классных концертов в Concert Hall, спектакли в Камерном театре и stand up в «Типографии».

НАИВ

Когда: 22 января, пятница, 20.00.

Где: Concert Hall.
Стоимость: 1300 руб.

НАИВ

22 января в Concert Hall туляки получат новый высокоадреналиновый заряд настоящего рока от суперпопулярной и ожидаемой группы «НАИВ». Музыканты сыграют свои как самые новые, так и самые известные и суперхитовые боевики в новой программе ALL F*CKING HITS AND GREAT NEW SHIT.
 

Rock Privet

Когда: 24 января, воскресенье, 19.00.

Где: Concert Hall.
Стоимость: 1200 руб.

Rock Privet

24 января на большом концерте в Concert Hall группа Rock Privet представит обновленную программу. Уже несколько лет видеопроект Наиля Шариязданова – Rock Privet – удерживает статус самой популярной кавер-группы русскоязычного Ютуба. 

 

Воскресная встреча с Ольгой Чекмазовой

Когда: 23 января, суббота, 15.00.

Где: Тренинговый центр REMIX.
Стоимость: от 1200 руб.

Воскресная встреча с Ольгой Чекмазовой

23 января пройдет Воскресная встреча с Ольгой Чекмазовой. 

Что будет: 

  • замысел как обретение цели;
  • исключаем всё, что тормозит;
  • гармонизация отношений с телом;
  • как улучшить качество жизни при падении доходов.
 

AX...OFF

Когда: 22 января, пятница, 19.00.

Где: Тульский камерный драматический театр.

AX...OFF

22 января в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «AX...OFF» по пьесе А. Н. Островского «Не всё коту масленица». Ахов, купец-миллионщик, желает жениться на молодой, но бедной девушке Агнии, полагая, что за деньги можно купить всё.
 

Мальчик, который потерял голос

Когда: 23 января, суббота, 14.00.

Где: Творческий индустриальный кластер «Октава».
Стоимость: 350 руб.

Мальчик, который потерял голос

По 30 января в «Октаве» пройдут показы иммерсивного зимнего приключения от Музея станка и театральной компании Барабан «Мальчик, который потерял голос». Кстати, в социальных сетях проходит розыгрыш билетов: для участия необходимо поставить лайк посту, сделать репост в сторис и подписаться на профиль музея.

 

Тульский экзотариум

Когда: 22-24 января, c 10.00.
Где: Тульский областной экзотариум.
Стоимость: от 100 руб.

Тульский экзотариум

Тульский экзотариум приглашает посетителей. Из городских джунглей вы попадете в настоящие. Порадуйте себя и ребенка!
 

«Академия Михайлова» – «Русские витязи»

Когда: 23, 24 января, суббота-воскресенье, 17.00.

Где: Ледовый дворец.

«Академия Михайлова» - «Русские витязи»

23 и 24 января в Ледовом дворце пройдут матчи «Академия Михайлова» против «Русских витязей». Наш соперник очень хочет закончить регулярный чемпионат в зоне плей-офф. Но «михайловцы» готовы сделать подножку «Витязям» на пути к их цели.
 
 

Открытый микрофон в «Типографии»

Когда: 24 января, воскресенье, 18.30.

Где: КЦ «Типография».

Открытый микрофон в «Типографии»

24 января в «Типографии» пройдет «Открытый микрофон»: опытные и начинающие комики будут проверять свои шутки!
 

Москва – Петушки

Когда: 24 января, воскресенье, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.

Москва – Петушки

24 января в Тульском камерном краматическом театре покажут спектакль по мотивам поэмы В. Ерофеева «Москва – Петушки». Было это давно, и с тех пор многое – почти всё – изменилось... да ничего не изменилось, и буквально вчера человек... а он человек вообще, если разговаривает с ангелами?..
 

Интерактивная лекция «Доспехи и оружие русского воина эпохи Куликовской битвы»

Когда: 23 января, суббота, 12.00.

Где: музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом.

Интерактивная лекция «Доспехи и оружие русского воина эпохи Куликовской битвы»

23 января в музейном комплексе «Куликово поле» в Моховом пройдет бесплатная лекция «Доспехи и оружие русского воина эпохи Куликовской битвы».
 

Выставка-исследование современного города

Когда: 22−24 января, суббота-воскресенье, 12.00−21.00.

Где: Творческий индустриальный кластер «Октава».

Выставка-исследование современного города

В Музее станка работает выставка-исследование современного города. Выставка посвящена таким актуальным темам, как:

  • проблемы достоверности информации и зависимости от гаджетов;
  • ощущение свободы и семейная память;
  • городские граффити и попытка выйти из темной комнаты, поборов свои страхи.
Авторы работ — ученики проектной школы «Каскад. Тула» — испытали свои творческие возможности в лабораториях «Гибридные практики» и Transit Mode.
 

БК «Новомосковск» – Брянская область

Когда: 23, 24 января, суббота-воскресенье, 18.00, 11.00.
Где: прямая трансляция на YouTube-канале.
 
БК «Новомосковск» - Брянская область
 
23 и 24 января баскетбольный клуб «Новомосковск», представляющий Тульскую область, проведет серию встреч со сборной Брянской области. 
 
Что посмотреть?

Почему действие большинства фильмов Никиты Михалкова происходит в прошлом? Как он работает с актерами? Какие операторские приемы характерны для картин режиссера и как он цитирует Феллини, «Титаник» и «Спасти рядового Райана»? И почему его поздние фильмы почти невозможно смотреть всерьез?

В новом видеоэссе «КиноПоиск» анализирует авторский стиль Никиты Михалкова и разбирается, когда, а главное, почему всё пошло не так.

 

Свой среди чужих, чужой среди своих

Отличный повод пересмотреть хорошее (действительно хорошее) кино.
 
 

На выходных обещают потепление, а это дает слегка уловимую, но всё же надежду, что весна близко. Не забывайте надевать маску!

 

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Автор: Владимир Сундуков
вчера, в 11:03 −1
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Выходные в Туле

Выходные в Туле

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