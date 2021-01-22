Открытый микрофон в «Типографии»
24 января в «Типографии» пройдет «Открытый микрофон»: опытные и начинающие комики будут проверять свои шутки!
Поскольку «Типография» с недавних пор сильно ограничена по зрительским местам, большая просьба регистрироваться заранее («+» в сообщения группы), мест для зрителей будет немного. А также: приходите, пожалуйста, в хорошем самочувствии и обязательно берите маски. Это не супер сложно, но для нас очень важно.
Регистрация по ссылке.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
24 января 2021, воскресенье
18:30
4 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 400 ₽
9 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 300 ₽
15 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
7 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
18 мая, вторник 19:00
₽ Билеты: 1800-2800 ₽
6 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 400 ₽