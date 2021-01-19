Москва – Петушки
24 января в Тульском Камерном Драматическом театре покажут спектакль по мотивам поэмы В. Ерофеева «Москва-Петушки». Было это давно, и с тех пор многое - почти все - изменилось... да ничего не изменилось, и буквально вчера человек... а он человек вообще, если разговаривает с ангелами?... так вот, он сел в электричку и отправился в рай... ну какой рай, помилуйте, всем известно, что электричка шла до станции Петушки... На самом деле в этой истории нет никакой определенности.
Единственное, что можно утверждать - если вы отправитесь
в это путешествие, у вас определенно есть шанс совершить некое душевное
движение, пусть это будет даже движение огорченной души.
Продолжительность: 2 часа 20 минут.
Спектакль идет с антрактом.
Режиссер-постановщик: Алексей Басов.
Приобрести билет можно по ссылке.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
24 января 2021, воскресенье
18:30
4 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 400 ₽
9 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 300 ₽
15 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
7 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
18 мая, вторник 19:00
₽ Билеты: 1800-2800 ₽
6 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 400 ₽