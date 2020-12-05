22 января в Concert Hall туляки получат новый высокоадреналиновый заряд настоящего рока от суперпопулярной и ожидаемой группы НАИВ. Музыканты сыграют свои, как самые новые, так и самые известные и суперхитовые боевики в новой программе «ALL F*CKING HITS AND GREAT NEW SHIT»!!!!!!

Легенда русского панк-рока, группа НАИВ – уникальный культурный феномен, родившийся за «железным занавесом» и благополучно процветающий по сей день, став живой классикой жанра.

НАИВ остается наиболее стабильной из групп-долгожителей, регулярно подтверждая репутацию одного из лучших «живых» составов страны. За свою более чем 30-летнюю историю группа сыграла тысячи концертов, обзавелась огромной армией поклонников, записала 10 студийных альбомов, ставших бестселлерами, и завоевала массу наград и престижных музыкальных премий.

Количество мест ограничено!