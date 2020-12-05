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НАИВ

НАИВ

22 января в Concert Hall туляки получат новый высокоадреналиновый заряд настоящего рока от суперпопулярной и ожидаемой группы НАИВ. Музыканты сыграют свои, как самые новые, так и самые известные и суперхитовые боевики в новой программе «ALL F*CKING HITS AND GREAT NEW SHIT»!!!!!!
 
Легенда русского панк-рока, группа НАИВ – уникальный культурный феномен, родившийся за «железным занавесом» и благополучно процветающий по сей день, став живой классикой жанра.
 
НАИВ остается наиболее стабильной из групп-долгожителей, регулярно подтверждая репутацию одного из лучших «живых» составов страны. За свою более чем 30-летнюю историю группа сыграла тысячи концертов, обзавелась огромной армией поклонников, записала 10 студийных альбомов, ставших бестселлерами, и завоевала массу наград и престижных музыкальных премий.
 
Количество мест ограничено!
Где и когда?
Concert Hall
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
22 января 2021, пятница
20:00
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Касса
Фогель
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8 марта, понедельник 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100-3300 ₽
ППР (Пионерлагерь Пыльная Радуга)
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22 мая, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1000-1800 ₽
Трофим
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18 мая, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-2800 ₽
Kinder
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10 апреля, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1000 ₽
Rock Privet
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24 января, воскресенье 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Sellout/Архипанк
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9 апреля, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 300 ₽
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