От толстушки до модели фитнес-бикини: как тулячка похудела и сделала спорт делом своей жизни

Фото Алексея Пирязева и из архива героини.

В школьные годы я была толстушкой. Весила 70 кг при росте 162 см. По себе знаю, что такое комплексы. Я стеснялась своего тела и себя, была освобождена от физкультуры, всегда садилась на заднюю парту, чтобы на меня не обращали внимание. Если бы мне тогда сказали, что я буду работать в фитнес-индустрии, ни за что не поверила бы.

Отправной точкой к моим изменениям стал вечер встречи выпускников на 10-летие нашего выпуска. Это было 5,5 лет назад. Тогда я поняла, что срочно нужно прийти в форму. В лучших традициях всех девочек я задумалась об этом примерно за неделю до события. Обратилась за помощью к своему тогда еще будущему мужу. Он со школы занимался спортом и разбирался в этой сфере. Я попросила потренировать меня, следить за моим питанием и не разрешать есть любимую колбасу.

Начала тренироваться, правильно питаться и за неделю убрала около 5 сантиметров в районе живота. Это был рекорд для меня, даже больше, чем я рассчитывала. С тех пор я не останавливалась. Уже через 1,5-2 месяца знакомые на улице стали делать мне комплименты.

Всего я скинула около 20 кг, на последних соревнованиях весила 48 кг. И самое главное, подтянула фигуру и изменилась до неузнаваемости. Сейчас у меня за плечами выступления на соревнованиях «Гран-при Тулы», где я вошла в тройку в номинации фитнес-бикини до 164 см.

Своим примером я зарядила знакомых. Так совпало, что вместе с похудением я пошла на бизнес-тренинги, где нам рассказывали, как продвинуть себя. Результатами тренировок, конечно, делилась с коллегами по курсу. У меня горели глаза, рассказывала я очень ярко, так что это они подкинули мне идею поделиться опытом с окружающими. Ну а почему бы не попробовать?

В соцсетях объявила набор в свою первую группу, откликнулись пять знакомых девчонок. Делилась тем, что знала сама, – тренировками, знаниями по правильному питанию. Через месяц результаты шокировали. Одна девушка похудела с 67 до 60 кг, другая убрала 11 см с талии, но прибавила 1 кг, потому что мышцы много весят. Я поняла, что могу работать с людьми и помогать им становиться лучше. С тех пор больше это дело я не бросала.

Наши пищевые привычки формируются в семье. У нас в почете были конфеты, колбаса, майонез, чипсы и другие вредности. А в деревне у бабушки, куда я ездила на каникулы, всегда на столе были домашняя сметана, жирное молоко, блинчики. Я думала, это нормально, поэтому, когда была толстушкой, не понимала, что я делаю не так. Чувствовала себя жутко дискомфортно, но не могла ничего исправить.

Падала в обмороки от изнуряющих диет. Конечно, я пыталась похудеть: диеты, не имеющие ничего общего со здоровым питанием, походы в спортзал раз в неделю и постоянные срывы.

Первый раз я решила похудеть в 10-м классе. Кто-то мне сказал, что сбросить вес можно на яблочном соке. Я была у бабушки в деревне, там нашла яблочный сок в трехлитровых банках и начала его пить. Иногда еще каталась на велосипеде и верила, что это поможет. Помимо этого ела и жирную деревенскую еду. Результат – плюс 5 кг на весах. Я помню, как девочка сказала мне в школе, что я поправилась, и это же подчеркнул учитель. Для подростка это смерти подобно, я закрылась еще сильнее.

Потом в моей жизни был ананасовый сок. По советам из интернета я пила его каждый день.

В итоге сахар в крови то понижался, то повышался, я начала падать в обмороки. Продолжать это было опасно для здоровья.

В сознательном возрасте – в 23-24 года – я старалась меньше есть, не ела весь день, но приезжала домой и запихивала в себя всю дневную норму. Живот и бока только росли.

Выбраться мне помог муж, который стал моим наставником. Кстати, познакомились мы с ним в спортзале. Только я ходила раз в месяц, делала какие-то безумства по видео из интернета, а он занимался спортом по-настоящему.

Неудачи меня не сломили. Я всегда верила в лучшее, надеялась, что похудею. Понимала, что нарушаю, срываюсь, но шанс прийти в форму есть. Когда впервые тогда перед вечером встреч подошла к делу серьезно, себя не жалела. Я бегала кардио на эллипсоиде по 50 минут до тех пор, пока волосы не становились мокрыми до кончиков, а потом была силовая тренировка. С питанием всё тоже было строго. Я руководствовалась правилом: не хочешь творог – не хочешь есть. Если было тяжело, открывала холодильник и брала творог.

По характеру я как солдат. У меня была четкая цель, и ничего другое меня не интересовало. Мотивировала себя представлениями о другой жизни, мечтала, какой я стану, как изменится мое окружение. Похудение – это не только внешние изменения, но и большая внутренняя работа.

Это прививаю сейчас и клиентам. Если хотите похудеть, нарисуйте в голове в деталях, каким хотите стать, какую одежду носить, какую реакцию на себя видеть у окружающих. Не стесняйтесь, пусть это будут самые смелые мечты! Если вы взялись за себя, но всё равно позволяете себе тортик на ночь, значит, он вам просто важнее и дороже.

Та девочка с задней парты во мне еще живет. Когда она появляется, я гоню ее палками. Переродиться из комка комплексов в участницу соревнований, которая выходит в ярком купальнике на сцену перед жюри, титанически сложно. Первые соревнования – самый большой страх в жизни. Тогда я даже в пятерку не вошла, но для меня было победой просто пройтись по сцене. Кстати, решилась на выступление после фильма «Богемская рапсодия», а Фредди Меркьюри до сих пор меня вдохновляет.

как похудеть?

Начните уже сейчас. Деньги на личного тренера есть не у всех. Начинайте с малого. Для начала просто танцуйте дома по 30 минут в день, даже это поможет вам уже через полгода стать другим человеком и раскрепоститься. Это лучше, чем ничего. Ну и в помощь вам будут видеотренировки (иногда появляются, кстати, у Тани в инстаграм). Не нагружайтесь сразу, найдите тренировки для новичков, чтобы не отбить желания заниматься. Увеличивайте нагрузку постепенно, всё получится! И не забывайте ходить. 10-12 тысяч шагов в день помогают сбросить вес. Это трата дополнительных калорий и хорошая нагрузка на организм.

Волшебной таблетки нет. Девочки часто ищут легкие способы. Чего только я не слышу от клиенток: грейпфруты, таблетки, корица, ягоды годжи, чудо-кремы... Это не помогает! Похудеть можно только с помощью правильного питания и тренировок. Причем 80% успеха зависит от еды, дефицит калорий поможет сбросить вес. Оставшиеся 20% – тренировки 3-4 раза в неделю, которые подтянут тело и сформируют красивую фигуру. Полезна будет формула БЖУ. В идеале в рационе должно быть 40% белков, 30% жиров и 30% углеводов.

Важно еще хорошее настроение и вера в успех. Повесьте перед собой красивое фото, из интернета или свое, когда вы в хорошей форме, и напоминайте себе, ради чего вы стараетесь.

Можно позволить себе вкусненькое. Главное, вписывайтесь в норму калорий и соблюдайте баланс. Пусть 80% еды будет правильной, а 20% займут вкусняшки. У девушек дневная норма обычно 1400-1600 ккал, то есть 200-300 ккал можно потратить на сладости.

Можно, конечно, худеть и на шоколадках, если вписать их в норму, но кожа будет дряблой, а попа – отвисшей. Думаю, вы стремитесь не к этому.

Не вините себя за съеденное. Срывы бывают у многих. Но если вы начнете испытывать чувство вины, всё пойдет по накатанной. Просто забудьте об этом и вернитесь в нормальный режим.

Если срываетесь постоянно, возьмите напарника по похудению. Если не можете позволить себе тренера, пусть это будет подруга или знакомый. Присылайте каждый день ему отчеты по тренировкам и питанию из приложения для подсчета калорий. Это не странно. Я сейчас работаю тренером, но у меня тоже есть наставник, которому я отчитываюсь, чтобы быть в форме для выступлений.

Шанс есть у всех. Кто-то видит возможности, а кто-то ищет причины и оправдания для безделья. Вы можете получить фигуру своей мечты. Ищите для этого любые возможности. Не получается проходить дневную норму шагов? Смените лифт на лестницу и пройдите лишнюю остановку пешком. Не можете ходить в зал? Занимайтесь дома! Вы всё сможете!