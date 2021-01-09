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Rock Privet

Rock Privet

24 января на большом концерте в Concert Hall группа Rock Privet представит обновленную программу. Уже несколько лет видеопроект Наиля Шариязданова – Rock Privet – удерживает статус самой популярной кавер-группы русскоязычного Ютуба. В его активе – больше полусотни креативных переработок знаменитых поп-хитов в узнаваемых рок-аранжировках, сотни тысяч зрителей и миллионы просмотров.

Оригинальная подача, отменное чувство юмора и безусловный профессионализм каверов от Rock Privet завоевали любовь многочисленных поклонников и заслуженное признание самих Артистов, чьи песни получают совершенно неожиданное воплощение в музыкальных мэшапах.
 
Сейчас Rock Privet – это не просто рок-звёзды с Ютуба, а настоящая группа с федеральными гастрольными турами, выступлениями за рубежом, радиоротациями и высокой востребованностью на корпоративном рынке.
 
Только на концертах Rock Privet можно услышать знакомые русскоязычные хиты Сергея Жукова, Леонида Агутина, Монеточки, Филиппа Киркорова, Ивана Дорна, Муслима Магомаева и многих других представителей «звёздного пантеона» в формате экстремального рэпкора, стильного гранжа, драйвового поп-панка или мелодичной рок-баллады.
 
Стоит отметить, что концертная программа Rock Privet естественным образом эволюционирует по мере выхода новых каверов на Ютубе, наиболее востребованные из которых органично интегрируются в актуальный сет-лист. К будущей весне команда придаст нескольким свежим мэшапам долгожданное сценическое воплощение, поэтому наряду с полюбившимися концертными номерами, зрители смогут оценить лайв-версии новых музыкальных экспериментов коллектива ;)
 
По сложившейся традиции, группа сыграет пару старых треков, которые давно или вовсе не исполнялись живьём!   
 
До встречи в воскресенье 24 января в Concert Hall на большом концерте группы Rock Privet! Количество билетов ограничено!
 
Где и когда?
Concert Hall
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
24 января 2021, воскресенье
19:00
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Касса
Labov SKY Jam
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20 марта, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 600 ₽
Дора
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12 февраля, пятница 18:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Фогель
Купить билет
8 марта, понедельник 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100-3300 ₽
Трофим
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18 мая, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-2800 ₽
Тамара Гвердцители
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18 февраля, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-2800 ₽
Маленький неоновый принц
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24 апреля, суббота 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 500-1000 ₽
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