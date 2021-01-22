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Интерактивная лекция «Доспехи и оружие русского воина эпохи Куликовской битвы»

Интерактивная лекция «Доспехи и оружие русского воина эпохи Куликовской битвы»

23 января в музейном комплексе «Куликово поле» в Моховом пройдет бесплатная лекция «Доспехи и оружие русского воина эпохи Куликовской битвы». Сегодня трудно найти человека, который бы не знал, что такое меч, щит или топор. Средневековое оружие можно найти на многих картинах известных художников, украшающих школьные учебники истории. Сами по себе предметы средневекового вооружения стали для нас чем-то
привычным, если не сказать, повседневным.
 
Поэтому на лекции будет предпринята попытка разобраться в том, какое место занимало оружие в жизни средневекового воина, каким смыслом оно было наделено. На основе анализа вооружения будет найден ответ на вопросы: какими характерными чертами обладало русское военное дело средневековья, что в нем было
уникальным, а что – вполне заурядным и международным.
 
Хорошо известная и довольно просто звучащая тема снаряжения русского воина развернется для посетителей Музея Куликовской битвы неожиданной стороной. Неслучайно вокруг нее в научных кругах до сих пор ведутся неутихающие споры. Лекцию сопровождает презентация с богатым иллюстративным рядом, составленная с учетом
последних археологических находок и новейшего научного знания.
Где и когда?
Куликово поле, музейный комплекс
деревня Моховое, Куркинский район
23 января 2021, суббота
12:00
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12 марта, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Фестиваль Король и Шут
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6 февраля, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 400 ₽
Фогель
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8 марта, понедельник 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100-3300 ₽
Alis Band
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7 февраля, воскресенье 19:30
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 700 ₽
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Concert Hall
 ₽  Билеты: 1800-2500 ₽
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24 апреля, суббота 19:00
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 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
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