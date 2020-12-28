Воскресная встреча с Ольгой Чекмазовой
23 января пройдет Воскресная встреча с Ольгой Чекмазовой.
Что будет:
- замысел, как обретение цели;
- исключаем все, что тормозит;
- гармонизация отношений с телом;
- как улучшить качество жизни при падении доходов.
Где и когда?
Тула, ул. Михеева, 15
23 января 2021, суббота
15:00
12 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
6 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 400 ₽
8 марта, понедельник 19:00
₽ Билеты: 1100-3300 ₽
7 февраля, воскресенье 19:30
₽ Билеты: 700 ₽
12 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 1800-2500 ₽
24 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽