БК «Новомосковск» - Брянская область

23 и 24 января баскетбольный клуб «Новомосковск», представляющий Тульскую область, проведет серию встреч со сборной Брянской области.

Прямую трансляцию матчей наших баскетболистов можно посмотреть на канале youtube « Tbll Tula ».

В текущем спортивном сезоне БК «Новомосковск» несет почетное звание сборной Тульской области в 1-ой лиге первенства Центрального Федерального округа по баскетболу.