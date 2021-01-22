БК «Новомосковск» - Брянская область
23 и 24 января баскетбольный клуб «Новомосковск», представляющий Тульскую область, проведет серию встреч со сборной Брянской области.
Прямую трансляцию матчей наших баскетболистов можно посмотреть на канале youtube «Tbll Tula».
В текущем спортивном сезоне БК «Новомосковск» несет почетное звание сборной Тульской области в 1-ой лиге первенства Центрального Федерального округа по баскетболу.
Где и когда?
Тула, Тула
23 января 2021, суббота
18:00
24 января 2021, воскресенье
11:00
12 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
6 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 400 ₽
8 марта, понедельник 19:00
₽ Билеты: 1100-3300 ₽
7 февраля, воскресенье 19:30
₽ Билеты: 700 ₽
12 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 1800-2500 ₽
24 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽