афиша
афиша
Регистрация
БК «Новомосковск» - Брянская область

БК «Новомосковск» - Брянская область

23 и 24 января баскетбольный клуб «Новомосковск», представляющий Тульскую область, проведет серию встреч со сборной Брянской области. 

Прямую трансляцию матчей наших баскетболистов можно посмотреть на канале youtube «Tbll Tula».
 
В текущем спортивном сезоне БК «Новомосковск» несет почетное звание сборной Тульской области в 1-ой лиге первенства Центрального Федерального округа по баскетболу.
Где и когда?
Тула
Тула, Тула
23 января 2021, суббота
18:00
 В календарь
 В календарь
24 января 2021, воскресенье
11:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Биртман
Купить билет
12 марта, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Фестиваль Король и Шут
Купить билет
6 февраля, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 400 ₽
Фогель
Купить билет
8 марта, понедельник 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100-3300 ₽
Alis Band
Купить билет
7 февраля, воскресенье 19:30
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 700 ₽
HammAli & Navai
Купить билет
12 марта, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1800-2500 ₽
Вера Снежная
Купить билет
24 апреля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.