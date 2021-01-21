Психиатр о том, как настроиться на работу, перестать много есть и почему соцсети – зло

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Чувствуете, что работоспо­собность уменьшилась? Оказывается, ругать себя за это не нужно. Почему? Рассказывает психиатр.

Заведующая отделением «Кризисный центр» Тульской областной клинической психиатрической больницы №1 им. Н. П. Каменева, врач-психиатр Татьяна Дандыкина рассказала, почему каждый из нас сейчас немного герой.

– Перед праздниками у нас всех был бешеный ритм, куча рабочих задач, организация застолья, покупка подарков и т.д. Вспомним еще и о нашей традиции закончить все дела в старом году, чтобы не тащить их в новый. 1 января мы резко ушли в невесомость, где уже не нужно куда-то бежать и что-то делать. А потом резко снова нужно возвращаться к работе. 60% населения страны такие перемены не может перенести безболезненно.

После праздников почти все быстрее устают, не могут сконцентрироваться на рабочих задачах, теряют работоспособность. Это нормально. Не вините себя за то, что пока вы не успеваете столько, сколько могли раньше. Это невозможно, но можно подстроиться под новые условия. Есть несколько правил:

Если на работе завал, распределите задачи. Сначала справьтесь с легкими, с теми, которые вам хорошо знакомы. Делайте так каждый день, и вы заметите, что постепенно работоспособность возвращается к прежнему уровню.

Сначала справьтесь с легкими, с теми, которые вам хорошо знакомы. Делайте так каждый день, и вы заметите, что постепенно работоспособность возвращается к прежнему уровню. Подумайте о своих сотрудниках. Имейте в виду, что им так же тяжело, как и вам. Нужно понимать, что первые недели – это период адаптации организма, головного мозга и мышц на то, чтобы вы перешли на другой распорядок дня.

Имейте в виду, что им так же тяжело, как и вам. Нужно понимать, что первые недели – это период адаптации организма, головного мозга и мышц на то, чтобы вы перешли на другой распорядок дня. Не уходите в созерцание фотографий и не переключайтесь на соцсети. В первые рабочие недели так и хочется расслабиться и отвлечься. Уйдя в созерцание, вы будете только избегать проблему, а вернуться потом к делам будет еще сложнее.

В первые рабочие недели так и хочется расслабиться и отвлечься. Уйдя в созерцание, вы будете только избегать проблему, а вернуться потом к делам будет еще сложнее. Обсудите за утренним кофе планы на будущий год, подумайте, как можно улучшить вашу компанию, сделать производство более современным, высокотехнологичным. Такие разговоры мотивируют, демонстрируют вам, что работа интересна и в ней есть куда стремиться.

подумайте, как можно улучшить вашу компанию, сделать производство более современным, высокотехнологичным. Такие разговоры мотивируют, демонстрируют вам, что работа интересна и в ней есть куда стремиться. Перейдите на нормальный режим питания. В праздники мы все расслабились и много ели. Неудивительно, если сейчас после завтрака вы приходите на работу и постоянно ощущаете чувство голода. Обманите организм и добавьте в рацион легкие перекусы – яблоко, овощи и т.д. Когда вы смените салаты и бутерброды на здоровую пищу, перестроиться на будничный ритм будет проще.

В праздники мы все расслабились и много ели. Неудивительно, если сейчас после завтрака вы приходите на работу и постоянно ощущаете чувство голода. Обманите организм и добавьте в рацион легкие перекусы – яблоко, овощи и т.д. Когда вы смените салаты и бутерброды на здоровую пищу, перестроиться на будничный ритм будет проще. Наладьте режим сна и отдыха. Нагрузка будет постепенно увеличиваться, это поспособствует тому, что примерно в 19.00 вы будете хотеть спать. Так рано этого делать, может, и не стоит, но лечь на 1-2 часа раньше – то, что нужно. Будет проще встать на работу, да и сил станет больше.

Нагрузка будет постепенно увеличиваться, это поспособствует тому, что примерно в 19.00 вы будете хотеть спать. Так рано этого делать, может, и не стоит, но лечь на 1-2 часа раньше – то, что нужно. Будет проще встать на работу, да и сил станет больше. Похвалите себя. Помните, как герой «Того самого Мюнхгаузена» говорил: «Каждый день к девяти утра я должен идти в мой магистрат. Я не скажу, что это подвиг, но вообще что-то героическое в этом есть»? Поверьте, в вашей работе после отпуска или праздников тоже есть героизм. Если мы, проснувшись утром, вспомним об этом, будет проще. Хвалите и мотивируйте себя, вы этого достойны!

– После праздников лечь вовремя не получается. Что посоветуете?

– Раньше принимайте горизонтальное положение, даже если спать пока не хочется. Почитайте, распланируйте завтрашний день, и сон придет сам собой. Возьмите за правило планировать свой день. Мозг анализирует, что завтра вас ждет много работы, с которой вы не знаете, как справляться. В этом случае появляется нежелание просыпаться. Планы помогают успокоиться.

– Как быть тем, кто работает на удаленке? Как осознать, что отдых закончился?

– Эта проблема стала актуальной в прошлом году. Конечно, тяжело заставить себя утром встать. Но одно дело, когда нужно привести себя в порядок и выйти из дома, и совсем другое – сесть работать дома. Выйти – уже дополнительный стимул. Работать на удаленке после праздников и отпуска – вдвойне титанический труд, хвалить себя за него нужно в десять раз больше.

Попробуйте найти стимул в общении с коллегами, связывайтесь в мессенджерах и устраивайте видеоконференции. Найдите интерес в рабочих делах, обсуждайте перспективы. Это создаст деловую атмосферу.

– Можете посоветовать удаленщикам, как настроить рабочий режим?

– Самый главный совет – выстроить режим дня. Утром вставайте в одно и то же время, в одно и то же время садитесь за работу, определите обед и окончание рабочего дня. Хорошо, если распорядок будет таким же, как в офисе. Если вы будете позволять себе вставать в разное время и работать без ограничений по времени, это будет расхолаживать и организм, и мозг.

– Продуктивный сон – это как? Есть ли совет для тех, кто страдает бессонницей? Сплю по шесть часов в сутки, просыпаюсь ночью.

– Продуктивный сон – это такой, после которого человек чувствует себя выспавшимся и отдохнувшим. Если бессонница мучает вас не так давно, возможно, достаточно будет легкого успокоительного, принятия ванны, медитации.

Если проблема беспокоит давно и после сна вы не чувствуете себя отдохнувшим, нужно обратиться к врачу. Он выяснит, что мешает заснуть, почему вы просыпаетесь, связано ли это с нежеланием просыпаться или с внутренним конфликтом, который нужно решить.

– Как не заработаться? Как уходить с работы вовремя, если хочется всё закончить?

– Идеальное окончание рабочего дня на заводах – звонок, и все идут домой, чтобы пройти через проходные в определенное время. В офисах это, как правило, не работает, люди засиживаются допоздна. Это ошибка. Чем больше вы выполняете работы сегодня, тем больше ее будет завтра.

Четкий распорядок дня – это залог успеха. Если на доделывание какой-то задачи после окончания рабочего дня нужно больше 15 минут, бросайте, иначе вы рискуете распрощаться с отдыхом, заработать трудоголизм, у вас появится бессонница и отсутствие настроения. Засиживание на работе приводит к потере ощущения сделанности, законченности. А когда оно уходит, появляются невротические конфликты.

– Что сильнее всего мешает продуктивной работе? Как Вы относитесь к социальным сетям во время работы?

– Сильнее всего в работе мешает дезорганизация, когда вы отвлекаетесь. Если вы начали выполнять какую-то задачу, закончите ее, иначе продуктивной работы не будет.

Соцсети во время работы мешают. Они отвлекают от решения рабочей проблемы, по сути, это ваше желание уйти от работы. Но вы не выполняете задачу, она назревает и начинает довлеть. Чем больше вы общаетесь в соцсетях, тем сложнее потом вернуться к работе. Это расхолаживает, увеличивает нежелание работать. Если вам нужно пообщаться, закончите одно дело, потом выделите себе 10 минут на общение, а еще лучше – перенесите его на конец рабочего дня, тогда это будет бонусом. Сделал работу – можешь пообщаться.

– Ничего не успеваю и нер­вничаю из-за этого. Что делать?

– Не стоит загружать свой организм сверх меры. Не ругайте себя. Вы сами можете себя замотивировать. Обязательно делайте это всегда!

ДОСЬЕ MYSLO

Татьяна Викторовна Дандыкина

Родилась в Туле в 1970 году.

Окончила Смоленскую медицинскую академию.

Проходила интернатуру в ТОКПБ им. Каменева, где дальше и работала ординатором в общепсихиатрическом мужском отделении.

С 2000 года заведующая отделением неврозов.

С 2013 года руководитель отделения «Кризисный центр» ТОКПБ им. Каменева.

Замужем, есть сын.

Девиз: «Всё решаемо».