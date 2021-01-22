«Академия Михайлова» - «Русские витязи»

23 и 24 января в Ледовом дворце пройдут матчи «Академия Михайлова» против «Русских витязей». Наш соперник очень хочет закончить регулярный чемпионат в зоне плей-офф. Но «михайловцы» готовы сделать подножку «Витязям» на пути к их цели.

Первая встреча туляков с «Русскими витязями» совсем недавно, минувшей осенью: 19 и 20 октября «Академия Михайлова» играла с ними в гостях. И, к сожалению, оба раза неудачно. Первый матч закончился сухим поражением ? 0:5. Во втором же драматичной получилась концовка: туляки проигрывали 1:2, но на 59-й минуте Руслан Шамсутдинов сравнял счёт. Однако уже 26 секунд спустя хозяева вышли вперёд, а за 6 секунд до сирены поразили уже пустые ворота — 2:4. Первую шайбу в том матче забросил Степан Мельниченко.