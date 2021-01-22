афиша
афиша
Регистрация
«Академия Михайлова» - «Русские витязи»

«Академия Михайлова» - «Русские витязи»

23 и 24 января в Ледовом дворце пройдут матчи «Академия Михайлова» против «Русских витязей». Наш соперник очень хочет закончить регулярный чемпионат в зоне плей-офф. Но «михайловцы» готовы сделать подножку «Витязям» на пути к их цели.
 
Первая встреча туляков с «Русскими витязями» совсем недавно, минувшей осенью: 19 и 20 октября «Академия Михайлова» играла с ними в гостях. И, к сожалению, оба раза неудачно. Первый матч закончился сухим поражением ? 0:5. Во втором же драматичной получилась концовка: туляки проигрывали 1:2, но на 59-й минуте Руслан Шамсутдинов сравнял счёт. Однако уже 26 секунд спустя хозяева вышли вперёд, а за 6 секунд до сирены поразили уже пустые ворота — 2:4. Первую шайбу в том матче забросил Степан Мельниченко.
 
Подробности по ссылке.
Где и когда?
Ледовый дворец
23 января 2021, суббота
17:00
 В календарь
 В календарь
24 января 2021, воскресенье
17:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Биртман
Купить билет
12 марта, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Фестиваль Король и Шут
Купить билет
6 февраля, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 400 ₽
Фогель
Купить билет
8 марта, понедельник 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100-3300 ₽
Alis Band
Купить билет
7 февраля, воскресенье 19:30
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 700 ₽
HammAli & Navai
Купить билет
12 марта, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1800-2500 ₽
Вера Снежная
Купить билет
24 апреля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.