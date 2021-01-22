«Академия Михайлова» - «Русские витязи»
23 и 24 января в Ледовом дворце пройдут матчи «Академия Михайлова» против «Русских витязей». Наш соперник очень хочет закончить регулярный чемпионат в зоне плей-офф. Но «михайловцы» готовы сделать подножку «Витязям» на пути к их цели.
Первая встреча туляков с «Русскими витязями» совсем недавно, минувшей осенью: 19 и 20 октября «Академия Михайлова» играла с ними в гостях. И, к сожалению, оба раза неудачно. Первый матч закончился сухим поражением ? 0:5. Во втором же драматичной получилась концовка: туляки проигрывали 1:2, но на 59-й минуте Руслан Шамсутдинов сравнял счёт. Однако уже 26 секунд спустя хозяева вышли вперёд, а за 6 секунд до сирены поразили уже пустые ворота — 2:4. Первую шайбу в том матче забросил Степан Мельниченко.
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Где и когда?
23 января 2021, суббота
17:00
24 января 2021, воскресенье
17:00
12 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
6 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 400 ₽
8 марта, понедельник 19:00
₽ Билеты: 1100-3300 ₽
7 февраля, воскресенье 19:30
₽ Билеты: 700 ₽
12 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 1800-2500 ₽
24 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽