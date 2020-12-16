афиша
афиша
Регистрация
Мальчик, который потерял голос

Мальчик, который потерял голос

С 19 декабря по 30 января в «Октаве» пройдут показы иммерсивного зимнего приключения от Музея станка и театральной компании Барабан «Мальчик, который потерял голос». Кстати, в социальных сетях проходит розыгрыш билетов: для участия необходимо поставить лайк посту, сделать репост в сторис и подписаться на профиль Музея.

Главный герой постановки — мальчик, который потерял голос. Путеводителем для него служит старый радиоприемник, случайно найденный в снегу — из устройства звучат отрывки из нобелевской лекции, школьный урок, песня, спор двух ученых.
 
Все эти фрагменты, собранные вместе, помогают герою в путешествии, а участникам интерактивного спектакля — ближе познакомиться с выдающимися историческими личностями и важными событиями. В спектакле предусмотрено несколько финалов, а какой именно — зависит от решения зрителей. Показ проходит с соблюдением всех санитарных требований Роспотребнадзора.
 
Длительность постановки: 45 минут.
Стоимость билета: 350 рублей.
Подробности по ссылке.
Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
19 декабря 2020, суббота
14:00
 В календарь
 В календарь
26 декабря 2020, суббота
14:00
 В календарь
 В календарь
27 декабря 2020, воскресенье
14:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Вера Снежная
Купить билет
24 апреля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
HammAli & Navai
Купить билет
12 марта, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1800-2500 ₽
Дора
Купить билет
12 февраля, пятница 18:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Блондинка КсЮ
Купить билет
5 марта, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Группа Михаила Танича «Лесоповал»
Купить билет
6 января, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-2300 ₽
Нейромонах Феофан
Купить билет
13 марта, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.