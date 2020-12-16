Мальчик, который потерял голос
С 19 декабря по 30 января в «Октаве» пройдут показы иммерсивного зимнего приключения от Музея станка и театральной компании Барабан «Мальчик, который потерял голос». Кстати, в социальных сетях проходит розыгрыш билетов: для участия необходимо поставить лайк посту, сделать репост в сторис и подписаться на профиль Музея.
Главный герой постановки — мальчик, который потерял голос. Путеводителем для него служит старый радиоприемник, случайно найденный в снегу — из устройства звучат отрывки из нобелевской лекции, школьный урок, песня, спор двух ученых.
Все эти фрагменты, собранные вместе, помогают герою в путешествии, а участникам интерактивного спектакля — ближе познакомиться с выдающимися историческими личностями и важными событиями. В спектакле предусмотрено несколько финалов, а какой именно — зависит от решения зрителей. Показ проходит с соблюдением всех санитарных требований Роспотребнадзора.
Длительность постановки: 45 минут.
Стоимость билета: 350 рублей.
Стоимость билета: 350 рублей.
Подробности по ссылке.
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
19 декабря 2020, суббота
14:00
26 декабря 2020, суббота
14:00
27 декабря 2020, воскресенье
14:00
30 декабря 2020, среда
14:00
2 января 2021, суббота
13:00
3 января 2021, воскресенье
13:00
4 января 2021, понедельник
15:00
5 января 2021, вторник
15:00
6 января 2021, среда
13:00
7 января 2021, четверг
13:00
8 января 2021, пятница
13:00
9 января 2021, суббота
13:00
10 января 2021, воскресенье
14:00
16 января 2021, суббота
14:00
23 января 2021, суббота
14:00
24 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
12 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 1800-2500 ₽
12 февраля, пятница 18:00
₽ Билеты: 1000 ₽
5 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
6 января, среда 19:00
₽ Билеты: 1800-2300 ₽
13 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽