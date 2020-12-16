Главный герой постановки — мальчик, который потерял голос. Путеводителем для него служит старый радиоприемник, случайно найденный в снегу — из устройства звучат отрывки из нобелевской лекции, школьный урок, песня, спор двух ученых.

Все эти фрагменты, собранные вместе, помогают герою в путешествии, а участникам интерактивного спектакля — ближе познакомиться с выдающимися историческими личностями и важными событиями. В спектакле предусмотрено несколько финалов, а какой именно — зависит от решения зрителей. Показ проходит с соблюдением всех санитарных требований Роспотребнадзора.