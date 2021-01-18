AX...OFF
22 января в Тульском Камерном Драматическом театре покажут спектакль «AX...OFF» по пьесе Александра Островского «Не все коту масленица». Ахов, купец-миллионщик, желает жениться на молодой, но бедной девушке Агнии, полагая, что за деньги можно купить все...
Продолжительность: 2 часа 10 минут.
Спектакль идет с антрактом.
Режиссер-постановщик: Алексей Басов.
Приобрести билет можно по ссылке.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
22 января 2021, пятница
19:00
8 марта, понедельник 19:00
₽ Билеты: 1100-3300 ₽
22 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1800 ₽
18 мая, вторник 19:00
₽ Билеты: 1800-2800 ₽
10 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽
24 января, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
9 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 300 ₽