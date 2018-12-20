Выходные в Туле 21-23 декабря

Концерты

Когда: 21 декабря, пятница, 20.00

Где: Типография, культурный центр, Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

Цена: 400 р.

В пятницу в культурном центре «Типография» пройдет концерт Long Arm петербургского битмейкера и мастера атмосферного хип-хопа. Артист представит свой новый альбом DARKLY. Музыкант активно использует в своих выступлениях раритетные синтезаторы и акустические инструменты от флейты до фортепиано. Его стиль впитал в себя влияния Bonobo и Kid Koala классиков британского лейбла Ninja Tune и смелый характер современной глитч-электроники. Любители теплых меланхоличных мелодий оценят.

Когда: 23 декабря, воскресенье, 19.00

Где: Harat's Pub, Тула, Красноармейский проспект, 19

Цена: 400 р.

В воскресенье в Harat's pub выступит группа «Ангел НеБес». На концерте музыканты представят восьмой по счету альбом «путьИшествие», а во втором отделении исполнят свои главные исторические композиции! Каждое выступление группы — это гармоничное сочетание убойного музыкально-эмоционального драйва и философско-психоделических идей и экспериментов.

Когда: 22 декабря, суббота, 19.00

Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2

Цена: 600 — 2000 р.

В субботу в Городском концертном зале играет фортепианное трио BEL SUONO. Гости концерта смогут совершить музыкальное путешествие от шедевров классики до модных танцевальных ритмов! Bel Suono — единственный в мире коллектив, работающий в формате фортепианного шоу. В его составе три блестящих, виртуозных пианиста в сопровождении бенд-музыкантов.



Музыканты представят оригинальный микс новейших технологий с лучшими образцами классической и современной музыкальной культуры. Рождественский концерт включает в себя самые популярные у зрителя произведения за 7 лет существования коллектива и поражает своим разнообразием: «Либертанго» и «Болеро», «Венгерская рапсодия» Листа и «Времена года» Вивальди. Для вас будут звучать Сен-Санс, Бизе, Бах, Бетховен, Чайковский, Мусоргский и мн.др. Вся классика прозвучит в авторской обработке солистов Bel Suono. Также вы услышите лучшие произведения из альбомов Bel Suono, написанные солистами проекта — Метель, Мегаполис, Сафари.

Когда: 21 декабря, пятница, 19.00

Где: М2, рок-клуб, Тула, ул. Октябрьская, 306

Цена: 500 р.

В пятницу поклонники легендарной группы «Сектор Газа» смогут вживую послушать любимые хиты. На сцене рок-клуба M2 состоится концерт ивановского трибьют-проекта «Чёрный вторник». Поклонники услышат колхозный рок-н-ролл «Сектора Газа», который все больше сливается с народным творчеством, в исполнении полноценного рок-состава. Кстати, ребята из «Черного вторника» поддерживают знакомство с родственниками Юрия Хоя и участниками оригинального «Сектора».

Когда: 22 декабря, суббота, 20.00

Где: Harat's рub, Тула, Красноармейский проспект, 19

Вход свободный.

В субботу состоится еще один трибьют-концерт. На сцене Harat's pub выступит московская группа Rammband, исполняющая треки культовых немцев Rammstein и проекта Lindemann. За 5 лет существования группа исполнила более 50 различных песен Rammstein и дала более трёх десятков концертов по России. В сет-листе будут присутствовать ранее не исполнявшиеся редкие песни RAMMSTEIN! Также группа представит новые треки проекта LINDEMANN.

Театр для детей

Когда: 22 декабря, суббота, 13.00, 23 декабря, воскресенье, 13.00 и 15.00

Где: Театрально-концертный центр, Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2-й этаж

Цена: от 400р.

В субботу и воскресенье в театрально-концертном центре пройдет детский спектакль по мотивам сказки Г.-Х. Андерсена. После спектакля маленькие гости попадут в фантастическую страну праздника, смеха и веселья, познакомятся с Дедом Морозом и Снегурочкой, примут участие в развлекательной программе и получат массу незабываемых впечатлений!

Когда: 21 декабря, пятница, 10.00, 14.00, 22−23 декабря, 11.00, 15.00

Где: Тульский областной театр юного зрителя, Тула, улица Коминтерна, 2

Цена: 150-500 р.

На этой неделе в ТЮЗе состоялась премьера спектакля по мотивам одноимённой сказки Гофмана.

Перед Новым годом в доме советника медицины Штальбаума все готовятся к празднику, а дети — Франд и Мари — строят догадки, что же на этот раз им преподнесет в подарок выдумщик и искусник крестный Дроссельмейер, часто чинивший часы в их доме. Дети и представить себе не могли, чем обернется встреча с простой игрушкой-Щелкунчиком. Оказывается, в Новый год сказка оживает…

Вечеринки

Когда: 23 декабря, воскресенье, 17.00

Где: кафе «Ёлочка», Тула, ул. Первомайская, 13-а

Стоимость: 1300 р. в предпродаже, в последние 2 дня цена будет выше.

23 декабря в кафе «Ёлочка» состоится новогодняя шоу-вечеринка.

Гостей ждет развлекательная суперпрограмма, маскарад, Дед Мороз и Снегурочка, улётные танцы, живой вокал, сюрпризы, профессиональная ведущая и выступления творческих людей! В большом банкетном зале для гостей будет накрыт новогодний ужин. Любимые напитки можно принести с собой.

Когда: 23 декабря, воскресенье, 19.00

Где: Театральный дворик, антикафе, Тула, пр. Ленина, 85, Ликёрка Лофт

Цена: 300 р. (500 р. — за двоих только для пар м+ж). Бронирование мест по тел. 71−67−33.

В воскресенье забудьте о повседневных делах и окунитесь в мир музыки и праздника. 23 декабря в арт-кафе «Театральный дворик» пройдет безбашенная рождественская вечеринка. За музыкальную часть вечера отвечает фолк-проект LaVerden.



Вас ждут чудеса и волшебство, пляски, конкурсы и самая душевная атмосфера, какую только можно представить. Это отличная возможность встретиться со старыми друзьями и найти новых, насладиться хорошей компанией и оторваться по полной.

События

Когда: 22-23 декабря, суббота-воскресенье, 11.00

Где: Тульский кремль

Вход свободный.





22 и 23 декабря в атриуме Тульского кремля пройдет фестиваль детского творчества «Шар-папье». Дети из разных уголков нашей необъятной страны расписали «бусины» из шар-папье, изобразив на них главные символы и достопримечательности родного края, и прислали нам, в Тулу. На фестивале эти «визитные карточки» городов будут собраны в яркие многометровые бусы, символизирующие единство России и дружбу людей всей страны. Общая длина бус составит более 110 м! Каждый желающий сможет сделать селфи на фоне уникального арт-объекта.

Когда: 22-23 декабря, суббота-воскресенье, 10.00

Где: "Макси", торгово-развлекательный центр, Тула, Пролетарская ул., 2

Вход свободный.

На выходных в ТРЦ «Макси» состоится очередной дизайн-маркет изделий ручной работы «Конфетти». В этот раз главной темой станет Новый год. Посетители увидят грандиозную ярмарку подарков ручной работы с невероятным изобилием украшений, вкусностей, домашнего декора, натуральной косметики напрямую от мастеров и дизайнеров Тулы.

Когда: 22 декабря, суббота, 18.30

Где: «Типография», культурный центр, Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

Цена: 500−700 р.

В субботу в «Типографии» состоится очередная встреча юмористического клуба Big Stand-Up. На сцене выступят звезды российской стенд-ап комедии на ТНТ Егор Кукса и Диана Куликова. Приходите компанией или находите новых друзей прямо в «Типографии», чтобы весело провести один из предновогодних вечеров.

Когда: 23 декабря, воскресенье, 19.00

Где: "Октава", творческий индустриальный кластер, Тула, улица Каминского, 24

Вход свободный.

В рамках тематических новогодних выходных на «Октаве» пройдет встреча с журналистом и писателем Радмилой Хаковой и презентация ее сборника «147 свиданий. Как я искала любовь, и что из этого вышло». В этой книге описан эксперимент писателя в поиске спутника жизни. Журналист и писатель Радмила Хакова целый год ходила на свидания по всему миру, чтобы найти «своего» человека. На мероприятии можно будет купить книгу и получить автограф писателя.

Спорт

Когда: 21 декабря 2018 г., пятница, 19.00

Где: Тульский государственный цирк, Тула, улица Советская, 96

Цена: 900 -1300 р.





На арене Тульского цирка пройдет новогоднее файт-шоу «Битва за Тулу-3». Гостей ждут 10 принципиальных зрелищных сражений. На арену выйдут уже знакомые бойцы — несокрушимый на тульской земле Сухроб Рахимбеков, его соперником на этот раз назначен Максим Логинов из питерского клуба «Сечь PRO», Илья Варварский из калужской «Спарты» примет бой от Владислава Безобразова из самого западного города России, клуб «Сечь PRO».

Зрители также увидят шоу с участием девушек. Валерия Карыгина из Ростова-на-Дону встретит в клетке москвичку Ирину Дегтярёву.



В главной битве сойдутся супертяжеловесы туляк, капитан ХУЛИГАНа Team Денис Полехин и боец ММА из Брянска Александр Покровский!

Когда: 22 декабря, суббота, 14.30

Где: "Новое поколение", Тула, ул. Металлургов, 22-а

Вход свободный.







В субботу в Туле состоится фестиваль баскетбола. В этот день пройдут соревнования по стритболу, к участию в которых приглашаются игроки 2007 года рождения и младше. Юные спортсмены будут поделены на команды, капитанами которых будут игроки БК «Арсенал». Также в программе конкурсы с призами и подарками.

Когда: 21 декабря, пятница, 18.00, 22 декабря, суббота, 12.00

Где: "Новое поколение", Тула, ул. Металлургов, 22-а

Вход свободный.

В спортивном комплексе «Новое поколение» состоится 12-й тур Чемпионата России по волейболу среди женских команд в Высшей лиге «Б». За победу поборются команды «Тулица-2» (г. Тула) и «ИжГТУ» (г. Ижевск).

Для тех, кто не сможет попасть в спорткомплекс, доступна трансляция на официальном youtube канале волейбольного клуба «Тулица-2».

Когда: 23 декабря, воскресенье, 14.00

Где: "Макларен", конный клуб, конюшня, Тула, Ленинский р-н, д. Большая Еловая, 113

Вход свободный.

В воскресенье в манеже конно-спортивного клуба «Конюшня Макларен» состоится костюмированный конкур-маскарад «Кубок Деда Мороза - 2019».

В программе соревнования кавалетти. Участники преодолеют маршруты по программе «Прыгай и беги » и классические на чистоту и резвость.



Победители получат призы, подарки и отдельную награду за самый оригинальный костюм.

Когда: 22 декабря, суббота, 9.00

Где: «Арсенал», Центральный стадион, Тула, проспект Ленина, 87

Вход свободный.

22-23 декабря состоится новогодний открытый турнир по тяжелой атлетике на восточной трибуне велотрека стадиона «Арсенал». Участники поборются за приз спортивной школы «Восток».

А что в кино?

В этой серии приключения трех богатырей и придворного коня Юлия перемещаются в Царьград, а на первый план выходят хорошо знакомые второстепенные персонажи. По сюжету князь Киевский решил назначить наследника престола и выбирает из нескольких кандидатов — родственник, друг семьи или, может быть, заморская принцесса? Выбор царя-батюшки пал на почти принцессу, а главное, родственницу — племянницу Забаву. Она вместе со своим мужем Елисеем, верным учеником Добрыни Никитича, получает образование в далеком Царьграде, где правит коварный Василевс. Богатыри отправляются за тридевять земель, чтобы вернуть наследницу престола на родные просторы.

Цена: от 140 р.

В кино выходит полнометражный фильм о приключениях майора Гриши Измайлова из полицейского отдела Барвихи. В канун нового 2019 года отдел полиции «Барвиха Северное» оказывается под угрозой закрытия. Чтобы спасти родной отдел, полицейский с Рублевки Гриша Измайлов вынужден идти на крайние меры: вместе с оперативниками он решает ограбить банк. Он рассчитывает на то, что коллеги во главе с начальником отдела Яковлевым раскроют это дело, деньги вернут обратно, и все сохранят работу в следующем году. Но все идет не так, как задумал Гриша.

Цена: от 140 р.

В кино выходит очередной новогодний мультфильм по сказке Доктора Сюсса. История о зелёном и угрюмом лохматом Гринче, для которого нет времени хуже, чем всеобщее веселье всех вокруг. Когда жители города готовят грандиозное празднование Нового года, суетятся, всё украшают, складируют подарки, взрывают петарды, его это дико раздражает. Гринч решает испортить праздник и украсть Новый год.

Цена: от 140 р.

Желаем вам прекрасного отдыха и напоминаем, что остальные события доступны на Myslo/Afisha, а купить билеты можно в Myslo-кассе.