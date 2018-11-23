Fight Show Битва за Тулу

На арене Тульского цирка пройдет новогоднее файт-шоу «Битва за Тулу-3».

Гостей ждут 10 принципиальных зрелищных сражений. В главной Битве сойдутся супертяжеловесы туляк, капитан ХУЛИГАН Team Денис Полехин и боец ММА из Брянска Александр Покровский!

Предваряет главный бой реванш за товарища: Олег Дадонов из питерского клуба «Сечь PRO» вызывает на бой представителя клуба «Ахмат» азиатской Лиги Нурсултана Рузибоева. Напомним, Нурсултан одержал победу над ухтинским бойцом Андреем Селедцовым из клуба «Nordland. Сечь PRO» в «Битве за Тулу-2», которая с успехом прогремела 28 сентября 2018 года.

Зрители также увидят шоу с участием девушек. Валерия Карыгина из Ростова-на-Дону встретит в клетке москвичку Ирину Дегтярёву.

На арену выйдут уже знакомые бойцы — несокрушимый на тульской земле Сухроб Рахимбеков, его соперником на этот раз назначен Максим Логинов из питерского клуба «Сечь PRO», Илья Варварский из калужской «Спарты» примет бой от Владислава Безобразова из самого западного города России, клуб «Сечь PRO».