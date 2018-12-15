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Три богатыря и наследница престола

Три богатыря и наследница престола

Страна:
Россия,
 
Премьера:
в РФ 27.12.2018
 
Режиссер:
Константин Бронзит
  
Актеры:
  
Жанр:
мультфильм, приключения, семейный
  
Продолжительноcть:
90 мин
  

Князь Киевский решил назначить наследника престола, только вот незадача — кто это может быть? Родственник, друг семьи или может быть, заморская принцесса? Недолго думая, Князь-батюшка выбирает почти принцессу, а главное родственницу — племянницу Забаву. Нынче она вместе со своим мужем Елисеем (помните верного ученика Добрыни Никитича?) получает образование в далеком Царьграде, где правит коварный Василевс. Чтобы вернуть наследницу на родные просторы за тридевять земель в спешном порядке отправляются три богатыря и, конечно же, главный придворный конь Юлий.

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