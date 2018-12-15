Три богатыря и наследница престола
Страна:
Россия,
Премьера:
в РФ 27.12.2018
Режиссер:
Константин Бронзит
Актеры:
Жанр:
мультфильм, приключения, семейный
Продолжительноcть:
90 мин
Князь Киевский решил назначить наследника престола, только вот незадача — кто это может быть? Родственник, друг семьи или может быть, заморская принцесса? Недолго думая, Князь-батюшка выбирает почти принцессу, а главное родственницу — племянницу Забаву. Нынче она вместе со своим мужем Елисеем (помните верного ученика Добрыни Никитича?) получает образование в далеком Царьграде, где правит коварный Василевс. Чтобы вернуть наследницу на родные просторы за тридевять земель в спешном порядке отправляются три богатыря и, конечно же, главный придворный конь Юлий.
Сегодня
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27 декабря, четверг
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28 декабря, пятница
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29 декабря, суббота
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|13:40
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|14:30
|Киносити
|15:25
|Киносити
|16:15
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30 декабря, воскресенье
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Сегодня
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18:00
27 декабря, четверг
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10:10
10:30
11:55
13:40
14:30
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20:40
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28 декабря, пятница
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10:10
10:30
11:55
13:40
14:30
15:25
16:15
17:10
18:55
20:40
22:25
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29 декабря, суббота
|Киносити
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10:10
10:30
11:55
13:40
14:30
15:25
16:15
17:10
18:55
20:40
22:25
00:10
30 декабря, воскресенье
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00:10