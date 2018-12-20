22 и 23 декабря в атриуме Тульского кремля пройдет фестиваль детского творчества «Шар-папье». Это большой творческий праздник, в основе которого лежит игрушка шар-папье, придуманная в Туле. Простые объемные фигуры из прессованной бумаги в руках детей и взрослых из обычной заготовки превращаются в настоящие произведения искусства.



Дети из разных уголков нашей необъятной страны расписали «бусины» из шар-папье, изобразив на них главные символы и достопримечательности родного края, и прислали нам, в Тулу. На фестивале эти «визитные карточки» городов будут собраны в яркие многометровые бусы, символизирующие единство России и дружбу людей всей страны. Общая длина бус составит более 110 м! Каждый желающий сможет сделать селфи на фоне уникального арт-объекта.

Фестиваль пройдет в рамках проекта «Тула — новогодняя столица России» при поддержке правительства Тульской области и администрации Тулы.

Вход свободный.