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Шар-папье

Шар-папье

22 и 23 декабря в атриуме Тульского кремля пройдет фестиваль детского творчества «Шар-папье». Это большой творческий праздник, в основе которого лежит игрушка шар-папье, придуманная в Туле. Простые объемные фигуры из прессованной бумаги в руках детей и взрослых из обычной заготовки превращаются в настоящие произведения искусства.

Дети из разных уголков нашей необъятной страны расписали «бусины» из шар-папье, изобразив на них главные символы и достопримечательности родного края, и прислали нам, в Тулу. На фестивале эти «визитные карточки» городов будут собраны в яркие многометровые бусы, символизирующие единство России и дружбу людей всей страны. Общая длина бус составит более 110 м! Каждый желающий сможет сделать селфи на фоне уникального арт-объекта.

Фестиваль пройдет в рамках проекта «Тула — новогодняя столица России» при поддержке правительства Тульской области и администрации Тулы.

Вход свободный.

Где и когда?
Тульский Кремль, музей
22 декабря 2018, суббота
11:00
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23 декабря 2018, воскресенье
11:00
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