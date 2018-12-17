Радмила Хакова «147 свиданий. Как я искала любовь, и что из этого вышло»

На «Октаве» пройдет встреча с журналистом и писателем Радмилой Хаковой и презентация ее сборника «147 свиданий. Как я искала любовь, и что из этого вышло».

В этой книге описан эксперимент писателя в поиске спутника жизни. Журналист и писатель Радмила Хакова целый год ходила на свидания по всему миру, чтобы найти «своего» человека. Итогом стала книга «147 свиданий. Как я искала себе пару, и что из этого вышло» — сборник личных писем, дополненный разговорами о том, как меняются отношения в новом, уже изменившемся мире (издательство «Эксмо», «Бомбора»).

На мероприятии можно будет купить книгу и получить автограф писателя.

Вход свободный.

Радмила Хакова — журналист, smm-щик и блогер. Жила и работала в Москве, Петербурге, Берлине, Казани. Продюсировала сайт проекта «Сноб» и специальные проекты Time Out, занималась развитием арт-парка «Никола-Ленивец».

В 2016 году Радмила запланировала ходить на 3 свидания в неделю, и раз в месяц менять город — и встречи проходили в Тель-Авиве, Берлине, Киеве, Стамбуле, Тбилиси, Барселоне, Мюнхене, Париже, Камчатке и Сингапуре, островах и Бангкоке. Использовала 18 мобильных приложений и сервисы офлайн знакомств, встречалась с людьми по рекомендациям друзей и объездила 11 стран. Раз в неделю она писала тайное письмо о том, как проходит ее практический эксперимент.