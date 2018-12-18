Фестиваль баскетбола
В субботу в Туле состоится фестиваль баскетбола. Фестиваль посвящен Дню рождению баскетбола и 20-летию тульского баскетбольного клуба «Арсенал».
22 декабря пройдут соревнования по стритболу, к участию в которых приглашаются игроки 2007 года рождения и младше.
Участникам представится возможность сыграть в одной команде с игроками Суперлиги: юные спортсмены будут поделены на команды, капитанами которых будут игроки БК «Арсенал». Предстоят и конкурсы с призами и подарками.
Заявки на участие принимаются до 19 декабря, справки по тел. 8−910−559−37−26.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, Тула, ул. Металлургов 22а
22 декабря 2018, суббота
14:30