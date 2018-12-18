афиша
афиша
Регистрация
Фестиваль баскетбола

Фестиваль баскетбола

В субботу в Туле состоится фестиваль баскетбола. Фестиваль посвящен Дню рождению баскетбола и 20-летию тульского баскетбольного клуба «Арсенал».

22 декабря пройдут соревнования по стритболу, к участию в которых приглашаются игроки 2007 года рождения и младше.

Участникам представится возможность сыграть в одной команде с игроками Суперлиги: юные спортсмены будут поделены на команды, капитанами которых будут игроки БК «Арсенал». Предстоят и конкурсы с призами и подарками.

Заявки на участие принимаются до 19 декабря, справки по тел. 8−910−559−37−26.

Вход свободный.

Где и когда?
Новое поколение
Тула, Тула, ул. Металлургов 22а
22 декабря 2018, суббота
14:30
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.