В субботу в Туле состоится фестиваль баскетбола. Фестиваль посвящен Дню рождению баскетбола и 20-летию тульского баскетбольного клуба «Арсенал».

22 декабря пройдут соревнования по стритболу, к участию в которых приглашаются игроки 2007 года рождения и младше.

Участникам представится возможность сыграть в одной команде с игроками Суперлиги: юные спортсмены будут поделены на команды, капитанами которых будут игроки БК «Арсенал». Предстоят и конкурсы с призами и подарками.



Заявки на участие принимаются до 19 декабря, справки по тел. 8−910−559−37−26.

Вход свободный.