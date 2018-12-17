Big Stand-Up: Егор Кукса и Диана Куликова
22 декабря в «Типографии» состоится очередная встреча юмористического клуба Big Stand-Up. На сцене выступят звезды российской стенд-ап комедии на ТНТ Егор Кукса и Диана Куликова.
Егор Кукса — резидент проекта «Stand-Up на ТНТ», а Диана Куликова известна своим участием в шоу «Открытый микрофон» и «Real Stand-Up».
Приходите компанией или находите новых друзей прямо в «Типографии», чтобы весело провести один из предновогодних вечеров.
Стоимость: 500−700 р.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
22 декабря 2018, суббота
18:30