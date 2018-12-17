Big Stand-Up: Егор Кукса и Диана Куликова

22 декабря в «Типографии» состоится очередная встреча юмористического клуба Big Stand-Up. На сцене выступят звезды российской стенд-ап комедии на ТНТ Егор Кукса и Диана Куликова.

Егор Кукса — резидент проекта «Stand-Up на ТНТ», а Диана Куликова известна своим участием в шоу «Открытый микрофон» и «Real Stand-Up».

Приходите компанией или находите новых друзей прямо в «Типографии», чтобы весело провести один из предновогодних вечеров.

Стоимость: 500−700 р.