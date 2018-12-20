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Рождественская фолк-вечеринка

Рождественская фолк-вечеринка

23 декабря в арт-кафе «Театральный дворик» пройдет безбашенная рождественская вечеринка. За музыкальную часть вечера отвечает фолк-проект LaVerden.

Вас ждут чудеса и волшебство, пляски, конкурсы и самая душевная атмосфера, какую только можно представить. Это отличная возможность встретиться со старыми друзьями и найти новых, насладиться хорошей компанией и оторваться по полной.

Внимание! В брони доступно всего 40 мест. Бронирование мест по тел. 71−67−33.

Вход: 300 р. (500 р. — за двоих только для пар м+ж).

 

Где и когда?
Театральный дворик, антикафе
Тула, пр. Ленина, 85, Ликёрка Лофт
23 декабря 2018, воскресенье
19:00
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