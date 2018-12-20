Рождественская фолк-вечеринка

23 декабря в арт-кафе «Театральный дворик» пройдет безбашенная рождественская вечеринка. За музыкальную часть вечера отвечает фолк-проект LaVerden.



Вас ждут чудеса и волшебство, пляски, конкурсы и самая душевная атмосфера, какую только можно представить. Это отличная возможность встретиться со старыми друзьями и найти новых, насладиться хорошей компанией и оторваться по полной.

Внимание! В брони доступно всего 40 мест. Бронирование мест по тел. 71−67−33.

Вход: 300 р. (500 р. — за двоих только для пар м+ж).