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BEL SUONO

BEL SUONO

Вас ждет сказочное и увлекательное путешествие в мир классического кроссовера, настоящая Магия трёх роялей на сцене, а вместе с ними аккомпанирующий состав музыкантов! Bel Suono – единственный в мире коллектив, работающий в формате фортепианного шоу. В его составе три блестящих, виртуозных пианиста в сопровождении бенд-музыкантов. Великолепные исполнители, получившие образование в самых престижных музыкальных ВУЗах России, лауреаты всероссийских и международных конкурсов. Молодые, обаятельные, артистичные, они мастерски владеют инструментом, обладают прекрасными навыками композиции и импровизации.


 

Проект Bel Suono по-своему уникален. Это оригинальный микс новейших технологий с лучшими образцами классической и современной музыкальной культуры. В смелой нетривиальной аранжировке классические вещи звучат очень свежо, предлагая неискушенным слушателям настоящие открытия в мире классической музыки, а давним ценителям классики – необычную интерпретацию любимых произведений.


Рождественский концерт включает в себя самые популярные у зрителя произведения за 7 лет существования коллектива, и поражает своим разнообразием: «Либертанго» и «Болеро», «Венгерская рапсодия» Листа и «Времена года» Вивальди. Для вас будут звучать Сен-Санс, Бизе, Бах, Бетховен, Чайковский, Мусоргский и мн.др. Вся классика прозвучит в авторской обработке солистов Bel Suono. Также, Вы услышите лучшие произведения из альбомов Bel Suono, написанные солистами проекта – Метель, Мегаполис, Сафари.


Концерт Bel Suono - музыкальное путешествие от шедевров классики до модных танцевальных ритмов! А известные Рождественские мелодии, окутанные магией Bel Suono, заиграют по-новому и заставят Вас ощутить сказку предстоящего Нового Года и Рождества!

Официальный сайт: www.belsuono.ru

Билеты в кассах города.

Стоимость: 600−2000 р.

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
22 декабря 2018, суббота
19:00
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