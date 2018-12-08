Гринч
Страна:
Китай, США, 2018
Премьера:
в РФ 13.12.2018
Режиссер:
Ярроу Чейни, Скотт Моужер
Актеры:
Бенедикт Камбербэтч
Жанр:
мультфильм, семейный
Продолжительноcть:
90 мин
Любой бы на месте Гринча позеленел от злости. Как порядочный домосед-интроверт, он живет в темной пещере на самой вершине горы — подальше от шумных обывателей. И вот теперь они готовят грандиозное празднование Нового года — суетятся, всё украшают, складируют подарки, взрывают петарды и вообще — дико раздражают. Гринч решает испортить праздник и украсть Новый год.
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16 декабря, воскресенье
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18 декабря, вторник
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12:35
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Завтра
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18:50
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12:20
18:10
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13:15
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12:35
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15 декабря, суббота
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12:35
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12:20
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13:15
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|
12:35
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18 декабря, вторник
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12:20
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|Октябрь
|
13:15
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|
12:35
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12:20
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13:15
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12:35
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