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Гринч

Гринч

Страна:
Китай, США, 2018
 
Премьера:
в РФ 13.12.2018
 
Режиссер:
Ярроу Чейни, Скотт Моужер
  
Актеры:
Бенедикт Камбербэтч
  
Жанр:
мультфильм, семейный
  
Продолжительноcть:
90 мин
  

Любой бы на месте Гринча позеленел от злости. Как порядочный домосед-интроверт, он живет в темной пещере на самой вершине горы — подальше от шумных обывателей. И вот теперь они готовят грандиозное празднование Нового года — суетятся, всё украшают, складируют подарки, взрывают петарды и вообще — дико раздражают. Гринч решает испортить праздник и украсть Новый год.

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