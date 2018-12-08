Страна: Китай, США, 2018

Премьера: в РФ 13.12.2018

Режиссер: Ярроу Чейни, Скотт Моужер

Актеры: Бенедикт Камбербэтч

Жанр: мультфильм, семейный

Продолжительноcть: 90 мин

Любой бы на месте Гринча позеленел от злости. Как порядочный домосед-интроверт, он живет в темной пещере на самой вершине горы — подальше от шумных обывателей. И вот теперь они готовят грандиозное празднование Нового года — суетятся, всё украшают, складируют подарки, взрывают петарды и вообще — дико раздражают. Гринч решает испортить праздник и украсть Новый год.