Костюмированный конкур «Кубок Деда Мороза-2019»
23 декабря в манеже конно-спортивного клуба «Конюшня Макларен» состоится костюмированный конкур-маскарад «Кубок Деда Мороза-2019».
В программе соревнования кавалетти. Участники преодолеют маршруты 20 см (крестики) и 60 см-по программе «прыгай и беги», 80 и 100 см — классические на чистоту и резвость.
Победители получат призы, подарки и отдельную награду за самый оригинальный костюм
Дополнительная информация по телефону 8 (920) 758-75-75
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, Ленинский р-н, д.Большая Еловая, 113
23 декабря 2018, воскресенье
14:00