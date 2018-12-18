Костюмированный конкур «Кубок Деда Мороза-2019»

23 декабря в манеже конно-спортивного клуба «Конюшня Макларен» состоится костюмированный конкур-маскарад «Кубок Деда Мороза-2019».



В программе соревнования кавалетти. Участники преодолеют маршруты 20 см (крестики) и 60 см-по программе «прыгай и беги », 80 и 100 см — классические на чистоту и резвость.



Победители получат призы, подарки и отдельную награду за самый оригинальный костюм



Дополнительная информация по телефону 8 (920) 758-75-75