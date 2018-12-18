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Костюмированный конкур «Кубок Деда Мороза-2019»

Костюмированный конкур «Кубок Деда Мороза-2019»

23 декабря в манеже конно-спортивного клуба «Конюшня Макларен» состоится костюмированный конкур-маскарад «Кубок Деда Мороза-2019».

В программе соревнования кавалетти. Участники преодолеют маршруты 20 см (крестики) и 60 см-по программе «прыгай и беги», 80 и 100 см — классические на чистоту и резвость.

Победители получат призы, подарки и отдельную награду за самый оригинальный костюм

Дополнительная информация по телефону 8 (920) 758-75-75
 
Вход свободный.
Где и когда?
Макларен, конный клуб, конюшня
Тула, Ленинский р-н, д.Большая Еловая, 113
23 декабря 2018, воскресенье
14:00
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