Кулинарный проект фермерского рынка «Привозъ»: Приготовим Новый год!

Фото Алексея Пирязева.

А вы задумывались о том, сколько лишнего и вредного мы покупаем и какого качества эти продукты? Тульская семья Абдуллиных давно перешла на фермерские продукты и рассказала нам, как приготовить натуральный и полезный новогодний стол. За продуктами они отправились на рынок «Привозъ».

Наши герои – Инна, Вадим, сын Григорий и мама Марина – уже давно стараются покупать только натуральные продукты от фермеров. Раньше приходилось искать их на рынках или заказывать у фермеров. Теперь семья Абдуллиных приезжает за продуктами на «Привозъ».

Инна Абдуллина. - Многие фермеры, у которых мы раньше покупали продукты, теперь представляют свой ассортимент на рынке «Привозъ». И мы больше не ходим по супермаркетам: здесь есть всё, что мы любим, — деревенский творог, молоко и сметана, домашние сыры, свежайшее мясо, колбасы ручной работы, ароматные фрукты и овощи. Даже полуфабрикаты, которые здесь продаются, — на 100% натуральные, без химии, сделанные на совесть, как для себя. По качеству и вкусу фермерские продукты невозможно даже сравнивать с магазинными! Мне нравится, что здесь я могу покупать продукты напрямую от фермеров. То есть производитель смело смотрит покупателям в глаза, потому что не сомневается, что его продукт — честный, правильный и вкусный. Нравится, что здесь я могу попробовать ту же колбасу, творог, сладости перед покупкой.

Марина Абдуллина - Я живу в Пролетарском районе и никогда даже подумать не могла, что буду ездить за продуктами на другой конец города! Но попробовав фермерские продукты один раз, другой, больше не смогла есть ничего другого. «Промышленное» молоко по сравнению с деревенским — просто белая безвкусная вода. Фермерская сметана — густая, как масло. Деревенское масло — с ярким сливочным вкусом. Приезжаю сюда каждый раз с удовольствием: я с комфортом хожу по рядам с тележкой для продуктов, не спеша выбираю, общаюсь с продавцами. Есть большая парковка, в павильоне можно расплатиться банковской картой. Знакомые говорят: мол, всё фермерское дорого. Не согласна! Цены на рынке сравнимы с магазинными, и здесь всегда можно поторговаться.



К новогодним праздникам семья Абдуллиных будет готовить блюда по рецептам, которые проверила и одобрила кулинар, финалист проекта «МастерШеф Россия» АлинаЧистякова (инструкция по их приготовлению – на соседней странице). Вместе с ними мы прошлись по магазинам фермерского рынка «Привозъ», выбрали продукты и узнали, сколько стоит натуральный и полезный праздник.

Фермерское мясо из лавки Денисовых

Мраморная говядина 400 руб.

Баранья нога 450 руб.

Кролик 600 руб.

– Коронное блюдо на праздничном столе – это всегда мясо, – говорит Инна Абдуллина. – Мама сделает свою фирменную баранью ногу и кролика в сметане, а я порадую мужа сочным говяжьим стейком. Мясо в лавке Денисовых всегда бесподобное, оно вкусно в любом виде, а как хороши с ним мясные салаты!

Денисовы закупают мясо в частных подворьях по всей области. Поставщики проверенные, и мясо у них гарантированно качественное – частники кормят животных натуральными кормами, не используют антибиотики и гормоны. И на вкус по сравнению с обычным магазинным это мясо – небо и земля! Завоз свежего мяса – ежедневный. В продаже есть домашняя свинина, говядина, баранина, кролики, куры и многое другое.

Сыры и молочные продукты – из «Усадьбы Девичьей»

– Сыры и другие молочные продукты в последнее время стали лидерами по количеству фальсификаций – молока во многих образцах просто нет, – говорит Марина Абдуллина. – Я не хочу есть и кормить свою семью химией, поэтому вижу единственный выход в покупке фермерской продукции. На «Привозе» меня всегда поражает выбор домашних сыров от фермы «Усадьба Девичья»: они делают любые сыры – от привычной всем брынзы, российского и гауды до качотты, грюйера и других изысканных европейских сортов. Для нарезки купим здесь несколько видов твердых сыров, а для бутербродов с икрой – превосходное сливочное масло.

Сыры рассольные от 700 руб.

Сыры твердые от 1200 руб.

Масло сливочное 190 руб./200 г.

«Усадьба Девичья» – семейная ферма в Алексинском районе, работает уже четыре года, постоянно осваивает производство новых продуктов. В основе – только натуральное молоко. На сыроварне создаются несколько видов брынзы (с зеленью, томатами, из козьего молока), сулугуни (головкой, блинчиками и рулетом), халуми для жарки, чечил, гауда, грюйер, качотта с пажитником, с травами и чесноком, в винной корочке, маасдам, канестрато и другие сорта.

Овощи и фрукты от «фруктовой королевы»

– Мы уже привыкли к тому, что зимой овощи и фрукты становятся безвкусными, – говорит Инна. – Надо привыкать к хорошему! Мы ездим за овощами и фруктами на «Привозъ», в отдел «Фруктовый рай» Светланы Соломатиной. Знаем ее давно, она – «фруктовая королева»! С овощами от Светланы получаются изумительные свежие салаты, мандарины настолько ароматные, что по всему дому пахнет Новым годом. Фрукты со всего света здесь свежайшие и такие же вкусные, как в тропиках, потому что они только что прилетели к нам из жарких стран. И всё можно попробовать! У нас с сыном «Фруктовый рай» – самый любимый отдел!

Яблоки от 150 руб.

Хурма от 150 руб.

Томаты от 500 руб.

Овощи-фрукты Светлана получает напрямую от производителей. Например, огурцы и помидоры прилетают самолетом из Азербайджана и Узбекистана, и они даже зимой ароматнее летних! Мандарины из Абхазии, гранаты из Баку, медовую черешню зимой поставляют Чили и Аргентина. Одних только яблок тут 12 сортов, 4 сорта хурмы, 4 сорта манго. Сказочное фруктово-овощное изобилие, всё свежее, качественное и вкус – умопомрачительный!

Шоколад и конфеты ручной работы

Новый год невозможно представить без сладостей – сладкие подарки под елкой для детей, сладкие угощения на праздничном столе, шоколад в качестве презента коллегам и друзьям. Наши герои, семья Абдуллиных, приготовила для своих близких подарки, которые не оставят никого равнодушными: это конфеты ручной работы, элитный шоколад, сладости с лепестками цветов, золотом и серебром. Всё это сладкое богатство продается в «Магии шоколада».

Сладкие подарки от 250 руб.

Мармелад ручной работы от 600 руб.

Италия, Бельгия, Франция, Швейцария, Испания представляют на «Привозе» лучшие образцы своего шоколадного искусства, созданные из премиальных ингредиентов, с утонченным вкусом. Здесь есть шоколад от прославленных бельгийских шоколатье, поставщиков королевского двора, пряный острый шоколад по рецептам майя, иран-ские, итальянские и бельгийские трюфели, шоколад из верблюжьего молока из Эмиратов, знаменитый розовый шоколад «Руби», рецепт которого держится в секрете, мармелад ручной работы в форме фруктов и ягод и многое другое. Это восторг для сладкоежки и великолепный подарок для тех людей, которых вы хотите удивить и порадовать.

Багеты для бутербродов от «Тесто и Место»

Классические багеты по специальной цене – 20 руб. с 19.12.18 по 19.01.19.

Хрустящая чиабатта для брускетт с томатами, мягкий багет для бутербродов с икрой – хлеб и в Новый год всему голова! В пекарне «Тесто и Место» каждый день выпекают 6 видов багетов, итальянскую чиабатту и литовский хлеб, французские круассаны, домашний батон и безглютеновый фитнес-хлеб на зеленой грече. Хлеб натуральный, без улучшителей и других добавок.

Символ года Желтая свинья обожает домашнюю выпечку, но в новогодней суете сложно найти для нее время. «Тесто и Место» поможет: здесь из натуральных, качественных продуктов выпекают бесподобные торты, вкусные, красивые. Советуем остановиться на классике, например на торте «Красный бархат», – он придется по вкусу всем, ярко смотрится на столе и хорошо хранится, не теряя вкусовых и эстетических качеств.

Сладкая выпечка от «Тесто и Место»

Торты и десерты от 1300 р./кг

Десерты «Фрукты» по авторской рецептуре Седрика Гроле, лучшего кондитера мира 2017,2018 гг, лучшего кондитера Франции 2016-2018 гг, бессонного шеф-кондитера ресторана Le Meurice в Париже, три звезды Мишлен. Из фруктов: мандарин-цитрусовый перец Тимут, лимон-швепс, груша-можжевельник, яблоко-ликёр и укроп, маракуйя-табаско, орех-карамель, инжир-кардамон.

Рыба и икра от «Рыбного рая»

Икра от 320 руб./100 г.

Селедочка соленая 185 руб./кг.

Рыбная нарезка и бутерброды с икрой – еще один вкусный символ Нового года. На рынке в лавке «Рыбный рай» Юлии Селивёрстовой можно сойти с ума от аппетитного вида и ароматов рыбных деликатесов. Икра – свежая, камчатская, всевозможных видов: можно выбрать свой вариант по вкусу (развесную икру можно попробовать), посолу, размеру икринок – кто-то любит помельче, другому вкуснее крупная. На домашнее маслице и хрустящий багет – просто восторг, от которого невозможно оторваться!

Рыбную тарелку на новогоднем столе украсит нарезка не только из соленой и копченой рыбы (семги, чавычи, горбуши, саворина), но и такие изыски, как ветчина из семги, рулет из горбуши. Для традиционного стола с селедкой под шубой возьмите в «Рыбном рае» селедку – это просто чудо!

Деликатесы для нарезок и пельмешки «на поправку»

Пельмени от 280 руб.

Мясные деликатесы от 650 руб.

Наутро после застолья отличный вариант – домашние пельмени с бульоном. Абдуллины купили несколько видов пельменей в отделе «Пельмени и вареники»:

– Выбор на «Привозе» огромный, а на вкус пельмени – как мама с бабушкой дома делали.



В этом отделе и правда глаза разбегаются: пельмени с курицей, говядиной, разными видами рыбы и сыра, вареники с овощами, ягодами; равиоли с 4 видами сыра, восточные пельмени гедза с экзотическими начинками. Пельмени готовятся на тульском частном производстве, вручную, из отборных продуктов.



Сделать мясную нарезку на новогодний стол тоже можно из натуральных деликатесов – они продаются в этом же отделе: это конская колбаса, оленина, буженина, сыровяленая утка, говядина, фуэт, колбасы.



Новые рецепты к праздничному столу

Алина Чистякова, кулинар и владелец пекарни «Тесто и место», финалист проекта «МастерШеф Россия»

Новогодние рецепты семьи Абдуллиных проверила и одобрила Алина Чистякова, кулинар, финалист проекта «МастерШеф Россия». Видео приготовления этих блюд ищите на портале myslo.ru и в инстаграме рынка «Привозъ» @privoz_tula. Все блюда приготовлены из продуктов, которые продаются на рынке «Привозъ».

Салат с креветками и рукколой



Ингредиенты:

руккола

креветки замороженные

вяленые томаты в масле

куриные яйца

томаты черри

лук красный

сыр пармезан

Креветки и яйца отварить и почистить. Выложить на подушку из рукколы креветки, затем вяленые томаты, рубленые яйца, лук полукольцами, полить маслом от вяленых помидоров. Черри нарезать половинками и сверху посыпать натертым пармезаном. Дайте салату настояться, но не больше 3-х часов, чтобы не завяла зелень.

Моцарелла с томатами



Ингредиенты:

моцарелла

помидоры микс

базилик микс

оливковое масло

бальзамический уксус, соль, перец.

Моцареллу нарезать ломтиками, сверху в размер положить нарезанные помидоры и по листику базилика. Полить оливковым маслом, посыпать солью, перцем и сбрызнуть бальзамическим уксусом.





Брускетта с томатами



Ингредиенты:

багет

масло оливковое

помидоры

чеснок свежий

базилик

соль, перец.

Помидоры нарезать мелким кубиком, чеснок раздавить на чеснокодавилке, базилик порезать мелко. Смешать всё, заправить солью, перцем и оливковым маслом. Сделать тосты из багета или поджарить на сковороде с минимумом масла. Перед подачей выложить на тосты смесь из помидоров. Горячими просто идеально!

Баранья нога запеченная

Ингредиенты:

баранья нога

маракуйя 2 шт.

лимон

2 ст. л. вустерского соуса

2 ст. л. соевого соуса

1 ч. л. соли

2 веточки розмарина,

1 ч. л. свежемолотой смеси перцев.

Пакет для запекания завязать с одной стороны, выложить в него баранью ногу (попросите мясника подготовить ее для запекания), все специи и соусы, мякоть маракуйи, сок лимона, розмарин и хорошенько натереть смесью прямо в пакете. Завязать второй конец и дать промариноваться.

Запекать в духовке при температуре 220 °С 1,5-2 часа в зависимости от веса. На гарнир можно подать сваренные на пару овощи.

Тушеный кролик

Ингредиенты:

кролик

морковь

лук

лук-порей

сельдерей

соль, перец.

Кролика разделать на порционные куски и натереть смесью соли и перца. Кроличий жир растопить на сковороде и подрумянить кусочки с каждой стороны. В глубокую посуду сложить кролика, порезанную кружочками морковь, лук полукольцами, сельдерей кубиком и порей кольцами, залить водой на 1 палец выше содержимого и довести до кипения, тушить 1,5 часа.

Можно приготовить кролика с грибами (300 г шампиньонов или белых и 200 мл 20% сметаны) или со сметаной (400 г) и черносливом (200 г, мелко порезать). За полчаса до готовности добавьте нужные ингредиенты в сковороду. Посолите по вкусу.

Стейк с пюре из сельдерея



Ингредиенты:

сельдерей корневой

масло сливочное

соль, перец

стейк говяжий

соус демиглас (сухой, готовый)

белые грибы.

Сельдерей очистить, нарезать кубиком и сварить в подсоленной воде до мягкости. По готовности пробить блендером в пюре, добавить сливочное масло и воду от варки, доводя до консистенции картофельного пюре. Стейк обсушить бумажным полотенцем. Натереть свежемолотым перцем и обжарить на раскаленной сковороде до нужной кондиции. Смазать сливочным маслом и посолить. Грибы пожарить кусочками. Соус демиглас развести водой. На глубокую тарелку выложить пюре из сельдерея через кольцо, на него грибы, сверху – стейк, вокруг полить соусом.

Теплый салат с мясом

Ингредиенты:

кусок любого мяса

цукини

салатный лист

огурец

соевый соус

соль, перец

оливковое масло

вустерский соус.

Мясо запечь, зажарить или подогреть, если оно уже готовое. Нарезать плоскими кусочками поперек волокон. Цукини нарезать кружочками и подрумянить на сковороде-гриль. Огурец нарезать кружочками. Смешать всё с салатным листом и заправить миксом из масла, соевого соуса, вустерского соуса (1:1:0,5) и специй.

Режим работы в праздники

28, 29, 30 декабря с 9.00 до 21.00.

31 декабря – с 9.00 до 19.00.

1, 2, 7 января – выходные дни.

Приезжайте на «Привозъ» за покупками и выиграйте живую елку в акции «Елочный беспредел» 18, 19, 20 декабря!

Тула, Калужское шоссе, 2, корпус 1.

Тел. +7 (905) 110-91-18.

@privoz_tula

privoz-tula.ru