23 декабря в кафе ЕЛОЧКА состоится новогодняя шоу-вечеринка.

Гостей ждет развлекательная супер программа, маскарад, дед Мороз и Снегурочка, улетные танцы, живой ВОКАЛ, сюрпризы, профессиональная ведущая и ВЫСТУПЛЕНИЯ творческих людей!



В большом банкетном зале для гостей будет накрыт новогодний ужин. Любые напитки можно принести с собой.



Дополнительная информация и запись по телефону 8 (953)424−17−36.

Стоимость: 1300 р. в предпродаже, в последние 2 дня цена будет выше.