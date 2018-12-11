афиша
афиша
Регистрация
Новогодняя шоу-вечеринка

Новогодняя шоу-вечеринка

23 декабря в кафе ЕЛОЧКА состоится новогодняя шоу-вечеринка.
Гостей ждет развлекательная супер программа, маскарад, дед Мороз и Снегурочка, улетные танцы, живой ВОКАЛ, сюрпризы, профессиональная ведущая и ВЫСТУПЛЕНИЯ творческих людей!

В большом банкетном зале для гостей будет накрыт новогодний ужин. Любые напитки можно принести с собой.


Дополнительная информация и запись по телефону 8 (953)424−17−36.

Стоимость: 1300 р. в предпродаже, в последние 2 дня цена будет выше.

Где и когда?
Ёлочка, кафе
Тула, ул. Первомайская, 13-а
23 декабря 2018, воскресенье
17:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.