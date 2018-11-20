21 декабря в культурном центре «Типография» пройдет концерт петербургского битмейкера и мастер атмосферного хип-хопа Long Arm. На концерте артист представит свой новый альбом DARKLY.

Long Arm пишет музыку на стыке хип-хопа, даунтемпо и эйсид джаза. Его стиль впитал в себя влияния классических записей с британского лейбла Ninja Tune (Bonobo и Kid Koala всегда были в особенном почете у музыканта) и смелый характер современной глитч-электроники.



Музыкант активно использует в своих выступлениях раритетные синтезаторы и акустические инструменты от флейты до фортепиано.



Приходите в «Типографию» за особой атмосферой из теплых меланхоличных мелодий от Long Arm.