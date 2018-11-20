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Long Arm

Long Arm

21 декабря в культурном центре «Типография» пройдет концерт петербургского битмейкера и мастер атмосферного хип-хопа Long Arm. На концерте артист представит свой новый альбом DARKLY.

Long Arm пишет музыку на стыке хип-хопа, даунтемпо и эйсид джаза. Его стиль впитал в себя влияния классических записей с британского лейбла Ninja Tune (Bonobo и Kid Koala всегда были в особенном почете у музыканта) и смелый характер современной глитч-электроники.

Музыкант активно использует в своих выступлениях раритетные синтезаторы и акустические инструменты от флейты до фортепиано.

Приходите в «Типографию» за особой атмосферой из теплых меланхоличных мелодий от Long Arm.

 

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
21 декабря 2018, пятница
20:00
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