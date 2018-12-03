Ангел НеБес
23 декабря в Harat's pub выступит группа «Ангел НеБес». На концерте музыканты представят восьмой по счету альбом «путьИшествие», а во втором отделении исполнят свои главные исторические композиции!
«Ангел НеБес» — заслуженный коллектив с двенадцатилетней тульско-петербургской историей! Участники крупнейших фестивалей, авторы многочисленных радио-хитов и лауреаты престижных премий! Каждое выступление группы — это гармоничное сочетание убойного музыкально-эмоционального драйва и философско-психоделических идей и экспериментов.
Где и когда?
Тула, Красноармейский проспект, 19
23 декабря 2018, воскресенье
19:00