23 декабря в Harat's pub выступит группа «Ангел НеБес». На концерте музыканты представят восьмой по счету альбом «путьИшествие», а во втором отделении исполнят свои главные исторические композиции!



«Ангел НеБес» — заслуженный коллектив с двенадцатилетней тульско-петербургской историей! Участники крупнейших фестивалей, авторы многочисленных радио-хитов и лауреаты престижных премий! Каждое выступление группы — это гармоничное сочетание убойного музыкально-эмоционального драйва и философско-психоделических идей и экспериментов.