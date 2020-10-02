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Выходные в Туле: 2-4 октября

Выходные в Туле: 2-4 октября

В программе выходных: вечеринки, концерты, выставки, путешествие на «Куликово поле» и КВН!

Мероприятие X

Когда: 2-3 октября, пятница-суббота, 23.00.

Где: Concert Hall.
Стоимость: 300 руб. 


Мероприятие X

2 и 3 октября в Concert Hall продолжится серия грандиозных вечеринок.
 
Гарантировано: нереальная атмосфера, конкурсы, призы, хорошее настроение и самая лучшая музыка!
 

Спасатель

Когда: 3 октября, суббота, 19.00.
Где: Городской концертный зал.
Стоимость: 2000-3600 руб.

Спасатель

В Городском концертном зале покажут смертельную комедию «СПАСАТЕЛЬ».
Постановка Леонида Трушкина затрагивает тему, близкую каждому зрителю. Герои спектакля находятся в поисках счастья, как и любой
человек, живущий на земле.
 
Спектакль выделяется не только актуальной тематикой, но и блистательным
актерским составом.
 
Зрителю в данной постановке гарантированы и смех, и слезы, а главное –
понимание, что счастье зависит не от каких-то неведомых сил и
обстоятельств, а от нас самих!
 
 

Калевала

Когда: 3 октября, суббота, 19.00.
Где: Тульский рок-клуб М2.
Вход: 500-1200 руб.

В тульском рок-клубе M2 выступит фолк-метал-группа «Калевала». Коллектив по праву является одним из лидеров отечественной сцены в этом музыкальном направлении.
 
Волнительный, глубокий и эмоциональный женский вокал в сочетании со сложными и мелодичными гитарными партиями, приправленными многообразием народных инструментов, — вот рабочая формула группы «Калевала».
 

Экскурсии в музее роботов и технологий «Сфера будущего»

Когда: 2-4 октября, среда-воскресенье, с 12.00 до 20.00.
Где: парк «Патриот Тула».
Стоимость: 300 руб.
 

Туляков приглашают на увлекательные экскурсии в музей роботов и технологий в парке «Патриот Тула».
 
Вас ждут более 30 роботов из России и других стран мира, шоу роботов-танцоров, шоу молний и управление предметами с помощью силы мысли.
Проведите время весело и познавательно!
 
А еще в технопарке работает мультимедийная экспозиция с интерактивными видеостенами, подвижные симуляторы, планетарий и арена виртуальной реальности. Развлечения найдутся детям и родителям. 
 

Усадебное путешествие «Просторы Бежина луга»

Когда: 3 октября, суббота, 09.00.
Где: Центр приема гостей Тульской области.
Стоимость: 2000-2500 руб.

Усадебное путешествие «Просторы Бежин луга»

Приглашаем вас в увлекательное усадебное путешествие 3 октября, в рамках которого вы посетите музей И. С. Тургенева, увидите театрализованную экскурсию на Бежином луге. 

 

Калинов Мост

Когда: 3 октября, суббота, 20.00.
Где: Harat's Pub.
Стоимость: 1200 рублей.

Калинов Мост

Группа «Калинов Мост» приглашает ярко отметить 30-ю годовщину своего культового альбома «Выворотень» большим праздничным концертом в тульском Harat's pub.
 
В рамках юбилейного концерта вы услышите весь альбом целиком и хиты из других альбомов группы.
 

Самоварная сказка

Когда: 4 октября, воскресенье, 12.00.
Где: Тульская областная филармония.
Стоимость: 250 рублей.

Самоварная сказка

4 октября на сцене концертного зала Тульской областной филармонии покажут музыкальный спектакль для детей «Самоварная сказка».
 
Как известно, историю про Муху-цокотуху написал Корней Иванович Чуковский. А задумывались ли вы, кто рассказал эту сказку Чуковскому? Не иначе как наш земляк – знаменитый тульский самовар! Ведь именно с него и начинается сказка, помните? «Пошла Муха на базар и купила самовар»...
 

Автобусный тур «Куликово поле»

Когда: 4 октября, воскресенье, 09.00.

Где: Музей-заповедник «Куликово поле».
Стоимость: 2150-2400 рублей.

Автобусный тур «Куликово поле»

Центр приема гостей Тульской области приглашает в увлекательный тур одного дня. В рамках тура вы узнаете всё о Куликовской битве, ее предпосылках и значении для истории нашего государства.
 
Во время длительного переезда, который займет порядка двух часов, вы узнаете об истории мест, которые будете проезжать, о событиях и людях, с ними связанных. 
 

«Тулица» — «Протон»

Когда: 3 октября, суббота, 17.00.

Где: манеж стадиона «Арсенал».

«Тулица» — «Протон»

3 октября на манеже стадиона «Арсенал» состоится игра между нашей «Тулицей» и саратовским «Протоном».

Билеты на матч 4-го тура суперлиги PARIMATCH можно купить уже сейчас, перейдя по ссылке.

 

Научный центр «Археология и реставрация»

Когда: 3-4 октября, суббота-воскресенье, с 10.00 до 17.00.

Где: Музейный комплекс «Куликово поле».


Научный центр «Археология и реставрация»

3 и 4 октября новое пространство музея-заповедника «Куликово поле» в Музейном квартале ждет посетителей.
 

Полуфинал «Оружейной лиги» КВН

Когда: 4 октября, воскресенье, 17.00.

Где: Городской концертный зал.

Полуфинал «Оружейной лиги» КВН

4 октября в Городском концертном зале пройдет 1/2 финала «Оружейной лиги» КВН.

Напоминаем, что на всей территории Тульской области действует масочный режим. Нахождение на игре без маски запрещено. Не забывайте и о социальной дистанции. 

Вход по бесплатным пригласительным, которые можно забронировать у администратора лиги.

 

Выставка «Мифы Древней Греции в современной корнепластике»

Когда: 1 сентября — 15 октября

Где: Дом-музей В. В. Вересаева.

Выставка «Мифы Древней Греции в современной корнепластике»

Оригинальная экспозиция открылась в Доме-музее В. В. Вересаева.
Гости усадьбы познакомятся с шедеврами, выполненными ландшафтным
дизайнером из музея-усадьбы «Ясная Поляна» Сергеем Сошневым. Проявляя фантазию, Сергей Алексеевич талантливо умеет разглядеть в природном материале и косолапого мишку, и лося с раскидистыми рогами, и величественного льва.
 
Центральное место в выставке занимает раздел «Мифы Древней Греции». И это не случайность. Викентий Вересаев интересовался культурой страны, знал древнегреческий язык и переводил поэтов Древней Греции. В том числе перевел на современный русский язык «Илиаду» и «Одиссею» Гомера.
 
Среди скульптур можно увидеть известных мифологических персонажей — Медузу Горгону, Персея, Андромеду, древнегреческого бога виноделия Вакха и даже самого Гомера! Кроме того, экспозиция включает разделы, отражающие богатый мир флоры и фауны. Это скульптуры животных, растений, иллюстрации к литературным произведениям и мультипликационным фильмам.
 

Арт-проект «За садовой оградой»

Когда: 27 августа — 1 декабря.

Где: Дом-музей В. В. Вересаева.
Вход: свободный.

Дом-музей В. В. Вересаева приглашает посмотреть арт-проект «За садовой оградой». Выставка декоративной скульптуры Людмилы Христофориди.

Людмила Михайловна родилась в одном из древнейших и красивейших городов мира — Самарканде. Освоив технику письма маслом, она занялась реставрацией антикварной утвари, а также скульптурной лепкой.

 

Визуальное путешествие по кремлям России

Когда: 29 августа — 30 октября, с 10.00 до 18.00.

Где: Тульский областной краеведческий музей.

 
Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей» приглашает на вернисаж выставки тульской художницы Наталии Воробьевой «Кремли России».
 
Основная идея цикла возникла у автора после поездки по Золотому
кольцу в 2009 году. Цель выставки — рассказать и показать многообразие
крепостей, от самых маленьких, таких как Зарайский, до кремлей-гигантов.
 
а что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

Русский рейд

Рейдеры подготовили идеальный план по захвату завода: инсайдеры, подробные чертежи территории, завязки на высшем уровне, компромат на собственников, хакерская поддержка… На их стороне внезапность и прекрасно подготовленная команда головорезов. Но захват оборачивается кровавой ловушкой, ведь банду нападающих ведет человек со своим представлением о целях «рейда». Его приоритет — не завод и не деньги, для него главное — справедливость и месть!

 

Семейка Бигфутов

 

Все семьи разные, но эта — самая разношерстная. Папа когда-то превратился в Бигфута, сын унаследовал его суперспособности и умение понимать язык животных, так еще и в доме вместе с ними и мамой живет целый зоопарк — огромный медведь, неутомимая белка и беспокойный енот со множеством очаровательных детенышей.

Когда же уникальному заповеднику на Аляске понадобится помощь, вся семейка Бигфутов отправится в большое путешествие и покажет всему миру, на что способна их команда…

 

Хороших выходных и не забывайте про меры предосторожности!

 
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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 10:23 0
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