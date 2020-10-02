Выходные в Туле: 2-4 октября

В тульском рок-клубе M2 выступит фолк-метал-группа «Калевала». Коллектив по праву является одним из лидеров отечественной сцены в этом музыкальном направлении.
Волнительный, глубокий и эмоциональный женский вокал в сочетании со сложными и мелодичными гитарными партиями, приправленными многообразием народных инструментов, — вот рабочая формула группы «Калевала».
4 октября на сцене концертного зала Тульской областной филармонии покажут музыкальный спектакль для детей «Самоварная сказка».
Как известно, историю про Муху-цокотуху написал Корней Иванович Чуковский. А задумывались ли вы, кто рассказал эту сказку Чуковскому? Не иначе как наш земляк – знаменитый тульский самовар! Ведь именно с него и начинается сказка, помните? «Пошла Муха на базар и купила самовар»...
Оригинальная экспозиция открылась в Доме-музее В. В. Вересаева.
Гости усадьбы познакомятся с шедеврами, выполненными ландшафтным
дизайнером из музея-усадьбы «Ясная Поляна» Сергеем Сошневым. Проявляя фантазию, Сергей Алексеевич талантливо умеет разглядеть в природном материале и косолапого мишку, и лося с раскидистыми рогами, и величественного льва.
Центральное место в выставке занимает раздел «Мифы Древней Греции». И это не случайность. Викентий Вересаев интересовался культурой страны, знал древнегреческий язык и переводил поэтов Древней Греции. В том числе перевел на современный русский язык «Илиаду» и «Одиссею» Гомера.
Среди скульптур можно увидеть известных мифологических персонажей — Медузу Горгону, Персея, Андромеду, древнегреческого бога виноделия Вакха и даже самого Гомера! Кроме того, экспозиция включает разделы, отражающие богатый мир флоры и фауны. Это скульптуры животных, растений, иллюстрации к литературным произведениям и мультипликационным фильмам.
Рейдеры подготовили идеальный план по захвату завода: инсайдеры, подробные чертежи территории, завязки на высшем уровне, компромат на собственников, хакерская поддержка… На их стороне внезапность и прекрасно подготовленная команда головорезов. Но захват оборачивается кровавой ловушкой, ведь банду нападающих ведет человек со своим представлением о целях «рейда». Его приоритет — не завод и не деньги, для него главное — справедливость и месть!
Все семьи разные, но эта — самая разношерстная. Папа когда-то превратился в Бигфута, сын унаследовал его суперспособности и умение понимать язык животных, так еще и в доме вместе с ними и мамой живет целый зоопарк — огромный медведь, неутомимая белка и беспокойный енот со множеством очаровательных детенышей.
Когда же уникальному заповеднику на Аляске понадобится помощь, вся семейка Бигфутов отправится в большое путешествие и покажет всему миру, на что способна их команда…
Хороших выходных и не забывайте про меры предосторожности!