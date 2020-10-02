Выходные в Туле: 2-4 октября

Когда: 3 октября, суббота, 09.00.

Где: Центр приема гостей Тульской области.

Стоимость: 2000-2500 руб.

Приглашаем вас в увлекательное усадебное путешествие 3 октября, в рамках которого вы посетите музей И. С. Тургенева, увидите театрализованную экскурсию на Бежином луге.

Когда: 3 октября, суббота, 20.00.

Где: Harat's Pub.

Стоимость: 1200 рублей.

В рамках юбилейного концерта вы услышите весь альбом целиком и хиты из других альбомов группы.

Группа «Калинов Мост» приглашает ярко отметить 30-ю годовщину своего культового альбома «Выворотень» большим праздничным концертом в тульском Harat's pub.

Когда: 4 октября, воскресенье, 12.00.

Где: Тульская областная филармония.

Стоимость: 250 рублей.

Как известно, историю про Муху-цокотуху написал Корней Иванович Чуковский. А задумывались ли вы, кто рассказал эту сказку Чуковскому? Не иначе как наш земляк – знаменитый тульский самовар! Ведь именно с него и начинается сказка, помните? «Пошла Муха на базар и купила самовар»...

4 октября на сцене концертного зала Тульской областной филармонии покажут музыкальный спектакль для детей «Самоварная сказка».

Когда: 4 октября, воскресенье, 09.00.

Где: Музей-заповедник «Куликово поле».

Стоимость: 2150-2400 рублей.

Центр приема гостей Тульской области приглашает в увлекательный тур одного дня. В рамках тура вы узнаете всё о Куликовской битве, ее предпосылках и значении для истории нашего государства. Во время длительного переезда, который займет порядка двух часов, вы узнаете об истории мест, которые будете проезжать, о событиях и людях, с ними связанных.

«Тулица» — «Протон»

Когда: 3 октября, суббота, 17.00.

Где: манеж стадиона «Арсенал».





3 октября на манеже стадиона «Арсенал» состоится игра между нашей «Тулицей» и саратовским «Протоном». Билеты на матч 4-го тура суперлиги PARIMATCH можно купить уже сейчас, перейдя по ссылке.

Когда: 3-4 октября, суббота-воскресенье, с 10.00 до 17.00.

Где: Музейный комплекс «Куликово поле».





3 и 4 октября новое пространство музея-заповедника «Куликово поле» в Музейном квартале ждет посетителей.

Когда: 4 октября, воскресенье, 17.00.

Где: Городской концертный зал.

4 октября в Городском концертном зале пройдет 1/2 финала «Оружейной лиги» КВН.

Напоминаем, что на всей территории Тульской области действует масочный режим. Нахождение на игре без маски запрещено. Не забывайте и о социальной дистанции.

Вход по бесплатным пригласительным, которые можно забронировать у администратора лиги.

Выставка «Мифы Древней Греции в современной корнепластике» Когда: 1 сентября — 15 октября Где: Дом-музей В. В. Вересаева . Оригинальная экспозиция открылась в Доме-музее В. В. Вересаева . Гости усадьбы познакомятся с шедеврами, выполненными ландшафтным дизайнером из музея-усадьбы «Ясная Поляна» Сергеем Сошневым. Проявляя фантазию, Сергей Алексеевич талантливо умеет разглядеть в природном материале и косолапого мишку, и лося с раскидистыми рогами, и величественного льва. Центральное место в выставке занимает раздел «Мифы Древней Греции». И это не случайность. Викентий Вересаев интересовался культурой страны, знал древнегреческий язык и переводил поэтов Древней Греции. В том числе перевел на современный русский язык «Илиаду» и «Одиссею» Гомера. Среди скульптур можно увидеть известных мифологических персонажей — Медузу Горгону, Персея, Андромеду, древнегреческого бога виноделия Вакха и даже самого Гомера! Кроме того, экспозиция включает разделы, отражающие богатый мир флоры и фауны. Это скульптуры животных, растений, иллюстрации к литературным произведениям и мультипликационным фильмам.

Когда: 27 августа — 1 декабря.

Где: Дом-музей В. В. Вересаева .

Вход: свободный.

Дом-музей В. В. Вересаева приглашает посмотреть арт-проект «За садовой оградой». Выставка декоративной скульптуры Людмилы Христофориди.

Людмила Михайловна родилась в одном из древнейших и красивейших городов мира — Самарканде. Освоив технику письма маслом, она занялась реставрацией антикварной утвари, а также скульптурной лепкой.

Визуальное путешествие по кремлям России Когда: 29 августа — 30 октября, с 10.00 до 18.00. Где: Тульский областной краеведческий музей.