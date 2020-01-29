афиша
афиша
Регистрация
Калинов Мост

Калинов Мост

Внимание! Концерт переносится с 17 апреля на 3 октября. Все купленные ранее билеты действительны.

Группа «Калинов Мост» приглашает вас ярко отметить 30-ю годовщину своего культового альбома «Выворотень» большим праздничным концертом в тульском Harat's pub.

В рамках юбилейного концерта вы услышите весь альбом целиком и хиты из других альбомов группы.
 

«Калинов Мост» — одна из немногих групп, которые с полным правом могут носить имя «легенды русского рока». Однако, как любая подлинно творческая и самобытная группа, Калинов Мост не укладывается в рамки какого-либо известного стиля. Журналисты чаще всего определяют творчество коллектива как «фолк-рок», но сами музыканты не раз отвергали этот ярлык. Самому Дмитрию Ревякину близка казачья культура, казачий дух, он не раз называл творчество группы «современными казачьими песнями».

Несмотря на многолетнюю историю (год рождения группы 1986), группа находится в прекрасной музыкальной и творческой форме. Постоянно записываются новые песни, готовятся концертные программы.

 

Купить билет

Где и когда?
Harat's Pub
Тула, Красноармейский проспект, 19
3 октября 2020, суббота
20:00
Купить билет
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Сборные пешие экскурсии
4 - 25 октября
Центр приема гостей Тульской области
Фогель
Купить билет
20 декабря, воскресенье 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100-3300 ₽
Творческий вечер Ларисы Рубальской
Купить билет
19 ноября, четверг 18:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1700 ₽
Элизиум
Купить билет
14 ноября, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1100 ₽
Автобусный тур «Куликово поле»
Купить билет
4 октября - 4 ноября
Куликово поле, музейный комплекс
 ₽  Билеты: 2150-2400 ₽
Кремль с высоты веков
Купить билет
4 - 10 октября
Центр приема гостей Тульской области
 ₽  Билеты: 650-750 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.