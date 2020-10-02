Полуфинал «Оружейной лиги» КВН

4 октября в Городском концертном зале пройдет 1/2 финала «Оружейной лиги» КВН.



Напоминаем, что на всей территории Тульской области действует масочный режим. Нахождение на игре без маски - запрещено. Не забывайте и о социальной дистанции.

Вход по бесплатным пригласительным, которые можно забронировать у администратора лиги.