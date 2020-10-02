Полуфинал «Оружейной лиги» КВН
4 октября в Городском концертном зале пройдет 1/2 финала «Оружейной лиги» КВН.
Напоминаем, что на всей территории Тульской области действует масочный режим. Нахождение на игре без маски - запрещено. Не забывайте и о социальной дистанции.
Вход по бесплатным пригласительным, которые можно забронировать у администратора лиги.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
4 октября 2020, воскресенье
17:00
6 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 2000-2800 ₽
17 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1400-2000 ₽
18 октября, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 500-1500 ₽
15 ноября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
8 ноября, воскресенье 18:00
₽ Билеты: 600 ₽
24 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽