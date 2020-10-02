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Полуфинал «Оружейной лиги» КВН

Полуфинал «Оружейной лиги» КВН

4 октября в Городском концертном зале пройдет 1/2 финала «Оружейной лиги» КВН.

Напоминаем, что на всей территории Тульской области действует масочный режим. Нахождение на игре без маски - запрещено. Не забывайте и о социальной дистанции. 

Вход по бесплатным пригласительным, которые можно забронировать у администратора лиги.

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
4 октября 2020, воскресенье
17:00
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Касса
Тамара Гвердцители
Купить билет
6 декабря, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-2800 ₽
Олег Митяев
Купить билет
17 октября, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1400-2000 ₽
Эстрадно-цирковое шоу «Фейерверк мастеров»
Купить билет
18 октября, воскресенье 17:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 500-1500 ₽
Нейромонах Феофан
Купить билет
15 ноября, воскресенье 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Дора
Купить билет
8 ноября, воскресенье 18:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 600 ₽
Moscow Rock Revival
Купить билет
24 октября, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
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