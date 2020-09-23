Усадебное путешествие «Просторы Бежин луга»
Приглашаем Вас на увлекательное усадебное путешествие 3 октября, в рамках которого вы посетите музеи И.С. Тургенева, увидите театрализованную экскурсию на Бежином луге.
В программу входит:
- 9.00 – сбор группы (Демонстрации, 1 А);
- 9.15 – 11.15 – трансфер на станцию Чернь;
- 11.15 — 11.35 — посещение Бронепоезда;
- 11.35 – 11.50 — трансфер в с. Тургенево;
- 12.00 — 13.00 — экскурсия в музее И.С. Тургенева;
- 13.00 — 13.40 — посещение каретного сарая, фото на память,прогулка по усадьбе и к колодцу Николенька;
- 13.40 — 13.50 — трансфер на Бежин луг;
- 14.00 — 14.30 — обед;
- 14.35 — 15.00 — театрализованная экскурсия на Бежином луге;
- 15.00 — 15.50 — прогулка к Прощеному колодцу (при хорошеий погоде);
- 16.00 — 16.30 — трансфер в Никольское — Вяземское;
- 16.30 — 17.10 — экскурсия в музее;
- 17.15 — 18.00 — интерактивная фото зона, прогулка по усадьбе, к дубу Болконского;
- 18.10 – 20.10 – трансфер в Тулу;
- 20.20 – возвращение.
В стоимость входит: транспортное обслуживание комфортабельным автобусом, экскурсионная программа в музеях, сопровождение группы, питание.
Стоимость билета:
- дети 2000 руб;
- пенсионеры, студенты 2400 руб;
- взрослые 2500 руб.
Действует предварительная запись: 8 800 201-71-00, 8 920 272 39 39.
Где и когда?
Тула, ул. Демонстрации, д. 1 а
3 октября 2020, суббота
09:00
12 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1800 ₽
4 октября - 4 ноября
₽ Билеты: 2150-2400 ₽
27 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
26 октября, понедельник 19:00
₽ Билеты: 1200-3000 ₽
17 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1400-2000 ₽
19 ноября, четверг 18:00
₽ Билеты: 800-1700 ₽