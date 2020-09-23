Усадебное путешествие «Просторы Бежин луга»

Приглашаем Вас на увлекательное усадебное путешествие 3 октября, в рамках которого вы посетите музеи И.С. Тургенева, увидите театрализованную экскурсию на Бежином луге.

В программу входит:

9.00 – сбор группы (Демонстрации, 1 А);

9.15 – 11.15 – трансфер на станцию Чернь;

11.15 — 11.35 — посещение Бронепоезда;

11.35 – 11.50 — трансфер в с. Тургенево;

12.00 — 13.00 — экскурсия в музее И.С. Тургенева;

13.00 — 13.40 — посещение каретного сарая, фото на память,прогулка по усадьбе и к колодцу Николенька;

13.40 — 13.50 — трансфер на Бежин луг;

14.00 — 14.30 — обед;

14.35 — 15.00 — театрализованная экскурсия на Бежином луге;

15.00 — 15.50 — прогулка к Прощеному колодцу (при хорошеий погоде);

16.00 — 16.30 — трансфер в Никольское — Вяземское;

16.30 — 17.10 — экскурсия в музее;

17.15 — 18.00 — интерактивная фото зона, прогулка по усадьбе, к дубу Болконского;

18.10 – 20.10 – трансфер в Тулу;

20.20 – возвращение.

В стоимость входит: транспортное обслуживание комфортабельным автобусом, экскурсионная программа в музеях, сопровождение группы, питание.

Стоимость билета:

дети 2000 руб;

пенсионеры, студенты 2400 руб;

взрослые 2500 руб.

Действует предварительная запись: 8 800 201-71-00, 8 920 272 39 39.