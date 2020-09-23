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Усадебное путешествие «Просторы Бежин луга»

Усадебное путешествие «Просторы Бежин луга»

Приглашаем Вас на увлекательное усадебное путешествие 3 октября, в рамках которого вы посетите музеи И.С. Тургенева, увидите театрализованную экскурсию на Бежином луге. 

В программу входит:
  • 9.00 – сбор группы (Демонстрации, 1 А);
  • 9.15 – 11.15 – трансфер на станцию Чернь;
  • 11.15 — 11.35 — посещение Бронепоезда;
  • 11.35 – 11.50 — трансфер в с. Тургенево;
  • 12.00 — 13.00 — экскурсия в музее И.С. Тургенева;
  • 13.00 — 13.40 — посещение каретного сарая, фото на память,прогулка по усадьбе и к колодцу Николенька;
  • 13.40 — 13.50 — трансфер на Бежин луг;
  • 14.00 — 14.30 — обед;
  • 14.35 — 15.00 — театрализованная экскурсия на Бежином луге;
  • 15.00 — 15.50 — прогулка к Прощеному колодцу (при хорошеий погоде);
  • 16.00 — 16.30 — трансфер в Никольское — Вяземское;
  • 16.30 — 17.10 — экскурсия в музее;
  • 17.15 — 18.00 — интерактивная фото зона, прогулка по усадьбе, к дубу Болконского;
  • 18.10 – 20.10 – трансфер в Тулу;
  • 20.20 – возвращение.
В стоимость входит: транспортное обслуживание комфортабельным автобусом, экскурсионная программа в музеях, сопровождение группы, питание.
 
Стоимость билета:
  • дети 2000 руб;
  • пенсионеры, студенты 2400 руб;
  • взрослые 2500 руб.
Действует предварительная запись: 8 800 201-71-00, 8 920 272 39 39.
 
Где и когда?
Центр приема гостей Тульской области
Тула, ул. Демонстрации, д. 1 а
3 октября 2020, суббота
09:00
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Касса
ППР (Пионерлагерь Пыльная Радуга)
Купить билет
12 декабря, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1000-1800 ₽
Автобусный тур «Куликово поле»
Купить билет
4 октября - 4 ноября
Куликово поле, музейный комплекс
 ₽  Билеты: 2150-2400 ₽
Mgzavrebi
Купить билет
27 ноября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Музыка в темноте
Купить билет
26 октября, понедельник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1200-3000 ₽
Олег Митяев
Купить билет
17 октября, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1400-2000 ₽
Творческий вечер Ларисы Рубальской
Купить билет
19 ноября, четверг 18:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1700 ₽
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