«Я — уличный музыкант»: кто играет на улицах Тулы?

Автор – Полина Салькова, фото Юлии Тереховой.

Николай Николаевич Продупляскиных

Родился 19 сентября 1970 года. Свой недавний юбилей решил отметить выступлением с военными песнями в неожиданном месте – на парковке магазина «Магнит» на ул. Сойфера.

«Я выступаю просто так. Кто пожертвует, тот пожертвует. Никого не прошу, кому понравилось, тот оценил чем смог. Я каждую субботу сюда приезжаю, но и по окрестностям тоже выступаю».

У Николая есть музыкальное образование по классу баяна, но всю свою жизнь он посвятил науке: «Вообще я физик-теоретик. Просто недавно понял, что устал от этого».

Мужчина решил, что музыка станет его основной работой на ближайшее время. На первый взгляд, кажется, что это работа однообразная, но уличный музыкант не ограничен никакими рамками и волен исполнять те произведения, которые ему по душе, по настроению, да и экстрима в этом деле хватает.

«Мне говорили, что в Туле берут мзду за пение, но я так, мимо ушей это пропустил и забыл. Во время карантина я стоял, подъехала машина, а в ней человек. Он начал меня снимать, кому-то звонить. Стоит и стоит полчаса с телефоном. И тут подъезжает уазик ППС. Я поклонился и продолжил петь. Этот человек в машине, видимо, испугался и уехал», — рассказывает Николай Николаевич.

Екатерина Конова и Ирина Баранова

Они еще учатся в школе в 8-м классе, но уже знают, кем хотят видеть себя в будущем. Ирина планирует стать мультипликатором, поступить в Москву или Питер в профессиональный колледж. Музыкой девушка занимается для себя, она самоучка. Екатерина же обучается во Дворце пионеров, мечтает стать актрисой: «Я считаю, что актер должен уметь всё».

Девушки признаются, что зарабатывать получается по-разному. «Я играла с другом, мужчина подошел, дал 1000 рублей за одну песню. Всё зависит от людей, от того, насколько хорошо ты играешь», – говорит Катя.

Девушки играют только по выходным, потому что у них очень интенсивная учеба. По их словам, вообще не получится выступать, если при этом хочется хорошо учиться.

«Но в любом случае нужен запасной вариант, а музыка – это хорошо для души. Без музыки нет жизни», — считает Екатерина.

Анна Кузнецова

«Сегодня я принадлежу дворику, в котором проходят мастер-классы», — говорит семнадцатилетняя Анна Кузнецова.

Девушка учится в Тульском областном колледже культуры и искусства на актера театра и кино, поэтому посещение общественных мероприятий для Анны – обычное дело.

Выступает она по дружеской инициативе. «Меня просят веселить публику, зазывать народ», — говорит Анна. По словам девушки, ей часто приходится помогать друзьям с подобными мероприятиями. Сегодня она соответствует своему образу и исполняет русские народные мелодии.

На балалайке Анна играет непрофессионально: «Умею играть, могу себе аккомпанировать, но не больше».

Алексей Алексеенко и Анна Гусева

Знакомы уже долгое время, но вживую сегодня встретились впервые, при этом Алексей взял в руки гитару и вышел на улицу тоже в первый раз. А вот у Анны уже есть опыт выступлений: «Я как-то раз играла возле «Гостиного двора» и за полчаса заработала примерно 250 рублей», — говорит девушка. Ребята признаются, что люди останавливаются, слушают и бросают не только деньги, но и лимонад и цветы.

Репертуар состоит из песен группы «Кино», «Нервы» и других российских рок-исполнителей.

Анна учится в Тульском колледже профессиональных технологий и сервиса на поварское и кондитерское дело, а играть на гитаре научилась сама.

«Мне нравится и профессия будущая, и музыка. Буду стараться как-то совмещать», — говорит девушка.

Алексей учится в школе, и музыка для него – хобби.

«Я планирую поступить в ТулГУ и стать инженером-технологом», — делится парень.

А как вы относитесь к уличным исполнителям? Зависали на минуту, услышав любимую песню или шикарное исполнение? Есть любимые? Кидаете деньги или жаба душит? Пишите в комментариях!

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