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Научный центр «Археология и реставрация»

Научный центр «Археология и реставрация»

3 и 4 октября новое пространство музея-заповедника «Куликово поле» в Музейном квартале ждет посетителей.

Экскурсии по выставке «Клады – кладезь знаний» (в группах – не более 5 человек):
 
В древности клады были вполне обычной вещью, их прятали не одноглазые разбойники, а люди в минуту опасности – купцы, мастера-ремесленники, домохозяйки, воины, крестьяне. На выставке представлены клады из фондов музея-заповедника, обнаруженные на территории Тульской, Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Тамбовской, Липецкой областей. С каждым из них связана личная трагедия: если владелец не забрал ценности, с ним что-то случилось. 
 
Самому древнему из представленных кладов - более трех тысяч лет. Клады торговцев расскажут, где проходили древние торговые пути, какие земли они связывали и что ценилось у разных народов. Ларчик хозяйки из прошлого поведает о том, какие украшения достались ей в наследство от женщин рода и что подарил муж. Спрятанные пожитки мастера-ювелира позволят точно установить, какими инструментами он пользовался и какие вещи ему заказывали. 

Игровая программа «Калечина - малечина» (в группах – не более 5 человек):
 
«Калечина-малечина», «Мотальщики», «Закидушка», «Фурчалка», «Кубарь», «Волчок», «Колодец», «Городки», «Бирюльки» - в эти игры играли наши предки, попробуем поиграть в них и мы.
 

Подробности по ссылке.

Где и когда?
Куликово поле, музейный комплекс
деревня Моховое, Куркинский район
3 октября 2020, суббота
10:00
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3 октября 2020, суббота
19:00
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4 октября 2020, воскресенье
10:00
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4 - 25 октября
Центр приема гостей Тульской области
Фогель
Купить билет
20 декабря, воскресенье 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100-3300 ₽
Творческий вечер Ларисы Рубальской
Купить билет
19 ноября, четверг 18:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1700 ₽
Элизиум
Купить билет
14 ноября, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1100 ₽
Автобусный тур «Куликово поле»
Купить билет
4 октября - 4 ноября
Куликово поле, музейный комплекс
 ₽  Билеты: 2150-2400 ₽
Кремль с высоты веков
Купить билет
4 - 10 октября
Центр приема гостей Тульской области
 ₽  Билеты: 650-750 ₽
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