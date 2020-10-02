Научный центр «Археология и реставрация»

3 и 4 октября новое пространство музея-заповедника «Куликово поле» в Музейном квартале ждет посетителей.

Экскурсии по выставке «Клады – кладезь знаний» (в группах – не более 5 человек):

В древности клады были вполне обычной вещью, их прятали не одноглазые разбойники, а люди в минуту опасности – купцы, мастера-ремесленники, домохозяйки, воины, крестьяне. На выставке представлены клады из фондов музея-заповедника, обнаруженные на территории Тульской, Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Тамбовской, Липецкой областей. С каждым из них связана личная трагедия: если владелец не забрал ценности, с ним что-то случилось.

Самому древнему из представленных кладов - более трех тысяч лет. Клады торговцев расскажут, где проходили древние торговые пути, какие земли они связывали и что ценилось у разных народов. Ларчик хозяйки из прошлого поведает о том, какие украшения достались ей в наследство от женщин рода и что подарил муж. Спрятанные пожитки мастера-ювелира позволят точно установить, какими инструментами он пользовался и какие вещи ему заказывали.



Игровая программа «Калечина - малечина» (в группах – не более 5 человек): «Калечина-малечина», «Мотальщики», «Закидушка», «Фурчалка», «Кубарь», «Волчок», «Колодец», «Городки», «Бирюльки» - в эти игры играли наши предки, попробуем поиграть в них и мы.

Подробности по ссылке.