Экскурсии в музее роботов и технологий «Сфера будущего»
Туляков приглашают на увлекательные экскурсии в музей роботов и технологий в парке «Патриот Тула».
Вас ждут более 30 роботов из России и других стран мира, шоу роботов танцоров, шоу молний и управление предметами с помощью силы мысли!
Проводите время весело и познавательно!
А еще в технопарке работает мультимедийная экспозиция с интерактивными видеостенами, подвижные симуляторы, планетарий и арена виртуальной реальности! Развлечения найдутся детям и родителям.
Режим работы: среда-воскресенье с 11.00 до 20.00.
Подробнее на сайте fabfuture.ru или по телефону +7 (902) 695-55-20.
Где и когда?
Тула, Восточный обвод (напротив Суворовского училища)
30 сентября 2020, среда
12:00
30 сентября 2020, среда
14:00
30 сентября 2020, среда
16:00
30 сентября 2020, среда
18:00
1 октября 2020, четверг
12:00
1 октября 2020, четверг
14:00
1 октября 2020, четверг
16:00
1 октября 2020, четверг
18:00
2 октября 2020, пятница
12:00
2 октября 2020, пятница
14:00
2 октября 2020, пятница
16:00
2 октября 2020, пятница
18:00
3 октября 2020, суббота
12:00
3 октября 2020, суббота
14:00
3 октября 2020, суббота
16:00
3 октября 2020, суббота
18:00
4 октября 2020, воскресенье
12:00
4 октября 2020, воскресенье
14:00
4 октября 2020, воскресенье
16:00
4 октября 2020, воскресенье
18:00
24 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
20 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
14 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
15 ноября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
2 - 3 октября
₽ Билеты: 300 ₽
17 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1400-2000 ₽