Русский рейд

Страна: Россия, 2019

Премьера: в РФ 01.10.2020

Режиссер: Денис Крючков

Актеры: Иван Котик, Александр Красовский, Илья Антоненко, Владимир Минеев, Никита Кологривый, Софья Озерова, Кирилл Сарычев, Дмитрий Кривочуров, Андрей Семенов, Алексей Максименков

Жанр: боевик

Продолжительноcть: 103 мин

Рейдеры подготовили идеальный план по захвату завода: инсайдеры, подробные чертежи территории, завязки на высшем уровне, компромат на собственников, хакерская поддержка… На их стороне внезапность и прекрасно подготовленная команда головорезов. Но захват оборачивается кровавой ловушкой, ведь банду нападающих ведет человек со своим представлением о целях «рейда». Его приоритет — не завод и не деньги, для него главное — справедливость и месть!