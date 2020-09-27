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Русский рейд

Русский рейд

Страна:
Россия, 2019
 
Премьера:
в РФ 01.10.2020
 
Режиссер:
Денис Крючков
  
Актеры:
Иван Котик, Александр Красовский, Илья Антоненко, Владимир Минеев, Никита Кологривый, Софья Озерова, Кирилл Сарычев, Дмитрий Кривочуров, Андрей Семенов, Алексей Максименков
  
Жанр:
боевик
  
Продолжительноcть:
103 мин
  

Рейдеры подготовили идеальный план по захвату завода: инсайдеры, подробные чертежи территории, завязки на высшем уровне, компромат на собственников, хакерская поддержка… На их стороне внезапность и прекрасно подготовленная команда головорезов. Но захват оборачивается кровавой ловушкой, ведь банду нападающих ведет человек со своим представлением о целях «рейда». Его приоритет — не завод и не деньги, для него главное — справедливость и месть!

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Касса
Кошки в городе
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31 октября, суббота 12:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 600-1500 ₽
Clockwork Times
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17 октября, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800 ₽
Александр Серов
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25 октября, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1400-2000 ₽
Дора
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8 ноября, воскресенье 18:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 600 ₽
Фестиваль СЕКТОР ГАЗА «Памяти Юрия Хоя»
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24 октября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
DarkSecretLove. Tribute to Rammstein
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8 октября, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 400-600 ₽
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