Русский рейд
Страна:
Россия, 2019
Премьера:
в РФ 01.10.2020
Режиссер:
Денис Крючков
Актеры:
Иван Котик, Александр Красовский, Илья Антоненко, Владимир Минеев, Никита Кологривый, Софья Озерова, Кирилл Сарычев, Дмитрий Кривочуров, Андрей Семенов, Алексей Максименков
Жанр:
боевик
Продолжительноcть:
103 мин
Рейдеры подготовили идеальный план по захвату завода: инсайдеры, подробные чертежи территории, завязки на высшем уровне, компромат на собственников, хакерская поддержка… На их стороне внезапность и прекрасно подготовленная команда головорезов. Но захват оборачивается кровавой ловушкой, ведь банду нападающих ведет человек со своим представлением о целях «рейда». Его приоритет — не завод и не деньги, для него главное — справедливость и месть!
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25 октября, воскресенье 19:00
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8 октября, четверг 20:00
₽ Билеты: 400-600 ₽