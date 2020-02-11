Калевала
В ТУЛЬСКОМ РОК-КЛУБЕ M2 выступит фол-метал группа «Калевала». Коллектив по праву является одним из лидеров отечественной сцены в этом музыкальном направлении.
Волнительный, глубокий и эмоциональный женский вокал в сочетании со сложными и мелодичными гитарными партиями, приправленными многообразием народных инструментов — вот рабочая формула группы «Калевала».
В основе наших песен лежит исконная женская лирика — это сборник эмоциональных историй: иногда печальных, иногда разудалых и разбитных — они настолько искренние и не похожие между собой, что легко находят отклик в сердце любого слушателя.
Где и когда?
Тула, ул. Октябрьская, 306
25 апреля 2020, суббота
19:00
25 июня, четверг 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
16 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 700-1300 ₽
4 июня, четверг 18:30
₽ Билеты: 400-450 ₽
28 мая, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
26 мая, вторник 18:30
₽ Билеты: 300-400 ₽
25 октября, воскресенье 22:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽