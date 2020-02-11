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Калевала

Калевала

В ТУЛЬСКОМ РОК-КЛУБЕ M2 выступит фол-метал группа «Калевала». Коллектив по праву является одним из лидеров отечественной сцены в этом музыкальном направлении.

Волнительный, глубокий и эмоциональный женский вокал в сочетании со сложными и мелодичными гитарными партиями, приправленными многообразием народных инструментов — вот рабочая формула группы «Калевала».


В основе наших песен лежит исконная женская лирика — это сборник эмоциональных историй: иногда печальных, иногда разудалых и разбитных — они настолько искренние и не похожие между собой, что легко находят отклик в сердце любого слушателя.

Где и когда?
М2, тульский рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
25 апреля 2020, суббота
19:00
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Касса
«Чёрный Обелиск» и ARDA
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25 июня, четверг 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Хабиб
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16 мая, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 700-1300 ₽
Российский Квартет саксофонистов
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4 июня, четверг 18:30
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 400-450 ₽
Ольга Арефьева
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28 мая, четверг 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Ярослав Тимофеев (OQJAV): Реквием В.А. Моцарта
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26 мая, вторник 18:30
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 300-400 ₽
Игра
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25 октября, воскресенье 22:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
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