В ТУЛЬСКОМ РОК-КЛУБЕ M2 выступит фол-метал группа «Калевала». Коллектив по праву является одним из лидеров отечественной сцены в этом музыкальном направлении.



Волнительный, глубокий и эмоциональный женский вокал в сочетании со сложными и мелодичными гитарными партиями, приправленными многообразием народных инструментов — вот рабочая формула группы «Калевала».



В основе наших песен лежит исконная женская лирика — это сборник эмоциональных историй: иногда печальных, иногда разудалых и разбитных — они настолько искренние и не похожие между собой, что легко находят отклик в сердце любого слушателя.