Коронавирус: 10 советов, как сделать офис безопасным

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В условиях пандемии, в сезон гриппа и ОРВИ безопасность офиса – задача номер один для руководителя. Мы расскажем о правилах гигиенической безопасности рабочих мест.

Составляя эти советы, мы полагались на рекомендации Роспотребнадзора и ВОЗ, а также попросили совета у специалиста — Артема Семенцова, коммерческого директора ООО «АС-ТРЕЙД», официального представителя завода Научно-производственной фирмы «ГЕНИКС» — крупнейшего российского производителя чистящих средств ТМ «Ника».



Артем Семенцов

1

Привить коллектив от гриппа

Сейчас самое время! Лучше это делать до конца октября. Вакцина от гриппа не защитит от коронавируса, однако врачи говорят, что прививка поможет перенести грипп легче, и рекомендуют прививаться каждый год всем взрослым и детям старше шести месяцев.

2

Разделяйте людей

Роспотребнадзор рекомендует разделять рабочие потоки и максимально разобщать сотрудников на разных этажах, в отдельных кабинетах, постараться организовать работу в несколько смен. Это сбережет значительную часть коллектива, если кто-то заболеет.

Важно измерять сотрудникам температуру бесконтактным термометром на входе и в течение рабочего дня.

3

Мойте руки

Это одна из самых доступных, простых и в то же время эффективных мер в борьбе с различными заболеваниями – от пищевого отравления до ОРВИ.

Однако исследования показывают, что многие моют руки неправильно. На это есть рекомендации санитарных врачей:

4

Купите кожные антисептики

Помимо мытья рук важно обрабатывать кожу антисептиками, ведь мы ежедневно контактируем с огромным количеством предметов! По рекомендации Роспотребнадзора, при входе в офис нужно обеспечить работникам возможность обработки рук кожными антисептиками.

К выбору антисептика нужно подходить со всей серьезностью. Сейчас на рынке присутствует огромное количество средств для обработки рук, которые не являются профессиональными дезинфицирующими средствами! Кожные антисептики должны давать не просто «антимикробный», а именно противовирусный эффект.

– Например, наши кожные антисептики «Ника» вызывают гибель бактерий, возбудителей внутрибольничных инфекций, микобактерий туберкулеза, грибов, вирусов ОРВИ, герпеса, полиомиелита, гепатитов всех видов, ВИЧ, аденовирусов, ротавирусов и коронавирусов и др., – говорит Артем Семенцов. – Их можно использовать и в лечебных учреждениях, и на пищевых производствах, и в точках общепита, и в быту, и, конечно, в офисах.

Действие такого антисептика продолжается в течение 3-х часов. Кроме кожных антисептиков есть профессиональное жидкое мыло, которое одновременно является и мылом, и кожным антисептиком.

5

Наводите в офисе чистоту

Этому пункту нужно уделить максимальное внимание.

– В офисе нужно постоянно проводить влажную уборку, — советует Артем Семенцов. — В больницах, к примеру, есть текущая и генеральная уборка. Текущая — периодическая, когда уборщик «проходит» полы поверхности, стены, все контактные поверхности. Генеральная — в конце рабочего дня, более тщательная.

Что обрабатывать. Все горизонтальные поверхности и стены, все контактные поверхности в офисе. Особое внимание уделяем дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники), мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетные комнаты, комнаты и оборудование для занятий спортом и т. д. ). Санитарные врачи советуют делать это каждые два часа.

А как быть с мягкой мебелью? Ее можно обрабатывать кожными антисептиками — они имеют в своей инструкции режим экспресс-дезинфекции. Что это значит? Они действуют мгновенно: нужно лишь нанести средство на поверхность и затем протереть ее сухой тряпкой.

Проветривайте офис! Роспотребнадзор рекомендует делать это каждые два часа. По возможности в офис хорошо закупить бактерицидные лампы или рециркуляторы.

6

Закажите профессиональные средства для дезинфекции

Во время пандемии коронавируса для уборки офиса нам пригодятся одобренные Роспотребнадзором профессиональные дезсредства, которые имеют противовирусный режим дезинфекции — так называемую вирулицидную активность.

Какие средства использовать? Конечно профессиональные. Это и гарантия чистоты, и экономия.

– Для полов и стен лучше использовать концентрированные дезсредства. Они практичнее: получается хороший экономичный и действенный выход рабочего раствора с одного литра концентрата. Для примера, у нас в линейке средств «Ника» есть средства, выход которых получается до 4000-10000 литров с 1 литра рабочего раствора.

При выборе дезсредств обращайте внимание на сопроводительные документы. Их три: свидетельство о государственной регистрации средства, декларация о соответствии, инструкция по применению дезинфицирующего средства.

– Инструкция по применению — это не просто надпись на упаковке, а отдельный полноценный документ, являющийся обязательным для любого дезсредства. Такие инструкции разрабатываются в федеральных НИИ Минздрава или Роспотребнадзора (на них должна присутствовать печать от производителя и от института). Именно в инструкции к средству можно найти информацию о том, где и как может применяться средство, от чего оно защищает ваш офис. Если средство концентрированное, то в инструкции указаны нормы расхода, как изготовить рабочий раствор, время экспозиции на поверхности и так далее.

Состав и действующие вещества. Еще в начале пандемии мы отовсюду слышали, что дезсредства должны иметь в составе только спирт в концентрации не менее 60-70%. Но только ли спиртовые средства помогают?

– В своем письме от 23 января 2020 года Роспотребназдор опубликовал исчерпывающий перечень действующих веществ, пригодных для борьбы с коронавирусом, — говорит Артем Семенцов. — Там не только спирты, а еще четвертичные аммониевые соединения, гуанидины, хлорактивные и кислородактивные вещества и многое другое. Также у нас есть письмо НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора от 2015 года о том, что продукция фирмы «Геникс» эффективна от коронавирусов (в то время как раз свирепствовала атипичная пневмония, синдром MERS, который также вызывают коронавирусы).

Для примера: наш популярный антисептик «Ника-Антисептик Аквамусс» имеет противовирусную активность, но в его составе нет спирта. Именно поэтому он пользуется популярностью в детских учреждениях и заведениях общепита. Доступная цена, негорючесть и отсутствие запаха спирта — его безусловные плюсы.

Если спирт, то в какой концентрации? По словам Артема Семенцова, у профессиональных дезсредств разный химический состав и содержание спирта разное: от 15% до 70%. Но если в составе спирта меньше, это не значит, что средство менее эффективно.

– Состав сбалансирован. Там, где содержание спирта меньше, есть другие активные вещества из рекомендованного Роспотребназдзором списка. Они действуют в совокупности, что только повышает эффективность дезсредства. Именно это отличает профессиональные средства от парфюмерно-косметической продукции, которая сейчас продается на каждом углу.

7

Повесьте в офисе напоминалки!

О мытье рук, о социальной дистанции, о кожных антисептиках и масках. Это работает. При этом вы лучше знаете свой коллектив и можете покреативить с информированием работников о необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены: режиме регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками в течение всего рабочего дня, после каждого посещения туалета.

8

Индивидуальная посуда

Пора приносить в офис личную чашки, тарелки и ложки. А еще лучше купить для сотрудников одноразовую посуду: многоразовую Роспотребнадзор советует обрабатывать в специализированных моечных машинах при 65°C в течение 90 минут.

Если в офисе нет столовой или кухни, санитарные врачи советуют запретить работникам обедать на рабочих местах и выделить для приема пищи специальную комнату.

9

Рассмотрите вариант «удаленки»

Во время пандемии работа из дома (всего коллектива или его части) безопасна и выгодна как для работников, так и для самого работодателя. В случае болезни одного из сотрудников большая часть коллектива сохранится. В крайнем случае можно взять больничный или отпуск.

10 Дисциплина в отношении заболевших

Если в вашем коллективе принято переносить болезнь на ногах и не брать больничные в случае легкого недомогания, от такой привычки во время пандемии лучше отказаться.

Не допускайте на работу сотрудников с проявлениями ОРВИ или температурой. Давая советы другим, не забывайте тоже им следовать. Заболели? Не приходите на работу сами. Это лучшее, что вы можете сделать для любимых коллег!