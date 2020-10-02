Коронавирус: 10 советов, как сделать офис безопасным
В условиях пандемии, в сезон гриппа и ОРВИ безопасность офиса – задача номер один для руководителя. Мы расскажем о правилах гигиенической безопасности рабочих мест.
Составляя эти советы, мы полагались на рекомендации Роспотребнадзора и ВОЗ, а также попросили совета у специалиста — Артема Семенцова, коммерческого директора ООО «АС-ТРЕЙД», официального представителя завода Научно-производственной фирмы «ГЕНИКС» — крупнейшего российского производителя чистящих средств ТМ «Ника».
Артем Семенцов
Привить коллектив от гриппа
Сейчас самое время! Лучше это делать до конца октября. Вакцина от гриппа не защитит от коронавируса, однако врачи говорят, что прививка поможет перенести грипп легче, и рекомендуют прививаться каждый год всем взрослым и детям старше шести месяцев.
Разделяйте людей
Роспотребнадзор рекомендует разделять рабочие потоки и максимально разобщать сотрудников на разных этажах, в отдельных кабинетах, постараться организовать работу в несколько смен. Это сбережет значительную часть коллектива, если кто-то заболеет.
Важно измерять сотрудникам температуру бесконтактным термометром на входе и в течение рабочего дня.
Мойте руки
Это одна из самых доступных, простых и в то же время эффективных мер в борьбе с различными заболеваниями – от пищевого отравления до ОРВИ.
Однако исследования показывают, что многие моют руки неправильно. На это есть рекомендации санитарных врачей:
Купите кожные антисептики
Помимо мытья рук важно обрабатывать кожу антисептиками, ведь мы ежедневно контактируем с огромным количеством предметов! По рекомендации Роспотребнадзора, при входе в офис нужно обеспечить работникам возможность обработки рук кожными антисептиками.
К выбору антисептика нужно подходить со всей серьезностью. Сейчас на рынке присутствует огромное количество средств для обработки рук, которые не являются профессиональными дезинфицирующими средствами! Кожные антисептики должны давать не просто «антимикробный», а именно противовирусный эффект.
Наводите в офисе чистоту
Этому пункту нужно уделить максимальное внимание.
– В офисе нужно постоянно проводить влажную уборку, — советует Артем Семенцов. — В больницах, к примеру, есть текущая и генеральная уборка. Текущая — периодическая, когда уборщик «проходит» полы поверхности, стены, все контактные поверхности. Генеральная — в конце рабочего дня, более тщательная.
Что обрабатывать. Все горизонтальные поверхности и стены, все контактные поверхности в офисе. Особое внимание уделяем дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники), мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетные комнаты, комнаты и оборудование для занятий спортом
А как быть с мягкой мебелью? Ее можно обрабатывать кожными антисептиками — они имеют в своей инструкции режим экспресс-дезинфекции. Что это значит? Они действуют мгновенно: нужно лишь нанести средство на поверхность и затем протереть ее сухой тряпкой.
Проветривайте офис! Роспотребнадзор рекомендует делать это каждые два часа. По возможности в офис хорошо закупить бактерицидные лампы или рециркуляторы.
Закажите профессиональные средства для дезинфекции
Во время пандемии коронавируса для уборки офиса нам пригодятся одобренные Роспотребнадзором профессиональные дезсредства, которые имеют противовирусный режим дезинфекции — так называемую вирулицидную активность.
– Для полов и стен лучше использовать концентрированные дезсредства. Они практичнее: получается хороший экономичный и действенный выход рабочего раствора с одного литра концентрата. Для примера, у нас в линейке средств «Ника» есть средства, выход которых получается до 4000-10000 литров с 1 литра рабочего раствора.
– Инструкция по применению — это не просто надпись на упаковке, а отдельный полноценный документ, являющийся обязательным для любого дезсредства. Такие инструкции разрабатываются в федеральных НИИ Минздрава или Роспотребнадзора (на них должна присутствовать печать от производителя и от института). Именно в инструкции к средству можно найти информацию о том, где и как может применяться средство, от чего оно защищает ваш офис. Если средство концентрированное, то в инструкции указаны нормы расхода, как изготовить рабочий раствор, время экспозиции на поверхности
Состав и действующие вещества. Еще в начале пандемии мы отовсюду слышали, что дезсредства должны иметь в составе только спирт в концентрации не менее 60-70%. Но только ли спиртовые средства помогают?
– В своем письме от 23 января 2020 года Роспотребназдор опубликовал исчерпывающий перечень действующих веществ, пригодных для борьбы с коронавирусом, — говорит Артем Семенцов. — Там не только спирты, а еще четвертичные аммониевые соединения, гуанидины, хлорактивные и кислородактивные вещества и многое другое. Также у нас есть письмо НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора от 2015 года о том, что продукция фирмы «Геникс» эффективна от коронавирусов (в то время как раз свирепствовала атипичная пневмония, синдром MERS, который также вызывают коронавирусы).
Для примера: наш популярный антисептик «Ника-Антисептик Аквамусс» имеет противовирусную активность, но в его составе нет спирта. Именно поэтому он пользуется популярностью в детских учреждениях и заведениях общепита. Доступная цена, негорючесть и отсутствие запаха спирта — его безусловные плюсы.
Если спирт, то в какой концентрации? По словам Артема Семенцова, у профессиональных дезсредств разный химический состав и содержание спирта разное: от 15% до 70%. Но если в составе спирта меньше, это не значит, что средство менее эффективно.
– Состав сбалансирован. Там, где содержание спирта меньше, есть другие активные вещества из рекомендованного Роспотребназдзором списка. Они действуют в совокупности, что только повышает эффективность дезсредства. Именно это отличает профессиональные средства от парфюмерно-косметической продукции, которая сейчас продается на каждом углу.
Повесьте в офисе напоминалки!
О мытье рук, о социальной дистанции, о кожных антисептиках и масках. Это работает. При этом вы лучше знаете свой коллектив и можете покреативить с информированием работников о необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены: режиме регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками в течение всего рабочего дня, после каждого посещения туалета.
Фото doeco.ru.
Индивидуальная посуда
Пора приносить в офис личную чашки, тарелки и ложки. А еще лучше купить для сотрудников одноразовую посуду: многоразовую Роспотребнадзор советует обрабатывать в специализированных моечных машинах при 65°C в течение 90 минут.
Если в офисе нет столовой или кухни, санитарные врачи советуют запретить работникам обедать на рабочих местах и выделить для приема пищи специальную комнату.
Рассмотрите вариант «удаленки»