Уважаемые зрители. В связи с угрозой распространения короновирусной инфекции, спектакля « СПАСАТЕЛЬ» переносится на 3 октября

Все приобретённые билеты будут действительны и не надо будет в последствии перебивать дату на билетах.

Помните, что Вы получите 100% от стоимости билетов, если обратитесь с возвратом за 9 дней до новой даты мероприятия!

Также обращаем внимание на то, что в связи с различными негативными факторами стоимость билетов на перенесенные мероприятия может увеличиться. Поэтому если у вас уже приобретены билеты и вы намерены посетить спектакль - не обменивайте и не сдавайте их, а приходите по ним в новые даты концертов.