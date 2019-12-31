Спасатель
Уважаемые зрители. В связи с угрозой распространения короновирусной инфекции, спектакля « СПАСАТЕЛЬ» переносится на 3 октябряВсе приобретённые билеты будут действительны и не надо будет в последствии перебивать дату на билетах.Помните, что Вы получите 100% от стоимости билетов, если обратитесь с возвратом за 9 дней до новой даты мероприятия!Также обращаем внимание на то, что в связи с различными негативными факторами стоимость билетов на перенесенные мероприятия может увеличиться. Поэтому если у вас уже приобретены билеты и вы намерены посетить спектакль - не обменивайте и не сдавайте их, а приходите по ним в новые даты концертов.
В Городском концертном зале покажут смертельную комедию «СПАСАТЕЛЬ».
Постановка Леонида Трушкина затрагивает тему, близкую каждому зрителю. Герои спектакля находятся в поисках счастья, как и любой
человек, живущий на земле.
Для каждого человека понятие счастья включает что-то своё, но есть и то,
что необходимо каждому. В жизни, которую мы проживаем лишь раз,
обязательно должны быть любовь и радость. Чтобы потом не пришлось
мучительно сожалеть о днях, месяцах и годах, прожитых в пустоте и
одиночестве. Счастье порой кажется настолько недостижимым, насколько и
желанным. Но, возможно, оно зависит вовсе не от судьбы и неких высших
сил, а от самого человека. Неважно сколько дней в твоей жизни, важно –
сколько жизни в твоих днях!
Спектакль выделяется не только актуальной тематикой, но и блистательным
актёрским составом.
Зрителю в данной постановке гарантированы и смех, и слезы, а главное –
понимание, что счастье зависит не от каких-то неведомых сил и
обстоятельств, а от нас самих!
В ролях:
Барри Баттерфилд - Геннадий Хазанов
Джони Эйнсворт - Фёдор Добронравов
Рози Войт - Александра Розовская
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
3 октября 2020, суббота
19:00
12 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1800 ₽
4 октября - 4 ноября
₽ Билеты: 2150-2400 ₽
27 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
26 октября, понедельник 19:00
₽ Билеты: 1200-3000 ₽
17 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1400-2000 ₽
19 ноября, четверг 18:00
₽ Билеты: 800-1700 ₽