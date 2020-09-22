4 октября на сцене концертного зала Тульской областной филармонии покажут музыкальный спектакль для детей «Самоварная сказка».

Как известно, историю про Муху-цокотуху написал Корней Иванович Чуковский. А задумывались ли вы, кто рассказал эту сказку Чуковскому? Не иначе, как наш земляк – знаменитый тульский самовар! Ведь именно с него и начинается сказка, помните? – «Пошла Муха на базар и купила самовар».

Вот и нашим большим и маленьким зрителям остросюжетный «триллер» из жизни насекомых про злодея-паука, храброго влюбленного комара, Цокотуху и ее трусливых друзей расскажет его тульское величество Самовар Самоварыч. Он ведь у нас такой правдолюбец – хороших людей привечает, злых обжигает, а по отражению в его блестящих боках сразу видно, что перед ним за человек. Или паук. Или комар!

Вместе с Самоваром любимую с детства сказку о дружбе, любви, подарках и удивительном происшествии, которое превратило Мухины именины в настоящую свадьбу, сыграют на музыкальных инструментах, споют и спляшут артисты ансамбля «Легенда», фольклорного ансамбля «Усладушка» и Детской филармонии. А помогут им в этом русская песня и авторская музыка Сергея Руднева.

Исполнители:

Фольклорный ансамбль «Усладушка»;

Инструментальный ансамбль «Легенда».

Режиссёр: Любовь Салихова.

Балетмейстер-постановщик: Инна Юрина.

В фойе перед спектаклем детей ждет игровая интерактивная программа.