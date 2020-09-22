Самоварная сказка
4 октября на сцене концертного зала Тульской областной филармонии покажут музыкальный спектакль для детей «Самоварная сказка».
Как известно, историю про Муху-цокотуху написал Корней Иванович Чуковский. А задумывались ли вы, кто рассказал эту сказку Чуковскому? Не иначе, как наш земляк – знаменитый тульский самовар! Ведь именно с него и начинается сказка, помните? – «Пошла Муха на базар и купила самовар».
Вот и нашим большим и маленьким зрителям остросюжетный «триллер» из жизни насекомых про злодея-паука, храброго влюбленного комара, Цокотуху и ее трусливых друзей расскажет его тульское величество Самовар Самоварыч. Он ведь у нас такой правдолюбец – хороших людей привечает, злых обжигает, а по отражению в его блестящих боках сразу видно, что перед ним за человек. Или паук. Или комар!
Вместе с Самоваром любимую с детства сказку о дружбе, любви, подарках и удивительном происшествии, которое превратило Мухины именины в настоящую свадьбу, сыграют на музыкальных инструментах, споют и спляшут артисты ансамбля «Легенда», фольклорного ансамбля «Усладушка» и Детской филармонии. А помогут им в этом русская песня и авторская музыка Сергея Руднева.
Исполнители:
- Фольклорный ансамбль «Усладушка»;
- Инструментальный ансамбль «Легенда».
Режиссёр: Любовь Салихова.
Балетмейстер-постановщик: Инна Юрина.
В фойе перед спектаклем детей ждет игровая интерактивная программа.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 51
4 октября 2020, воскресенье
12:00
6 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 2000-2800 ₽
17 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1400-2000 ₽
18 октября, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 500-1500 ₽
15 ноября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
8 ноября, воскресенье 18:00
₽ Билеты: 600 ₽
24 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽