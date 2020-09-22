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Самоварная сказка

Самоварная сказка

4 октября на сцене концертного зала Тульской областной филармонии покажут музыкальный спектакль для детей «Самоварная сказка».
Как известно, историю про Муху-цокотуху написал Корней Иванович Чуковский. А задумывались ли вы, кто рассказал эту сказку Чуковскому? Не иначе, как наш земляк – знаменитый тульский самовар! Ведь именно с него и начинается сказка, помните? – «Пошла Муха на базар и купила самовар».
 
Вот и нашим большим и маленьким зрителям остросюжетный «триллер» из жизни насекомых про злодея-паука, храброго влюбленного комара, Цокотуху и ее трусливых друзей расскажет его тульское величество Самовар Самоварыч. Он ведь у нас такой правдолюбец – хороших людей привечает, злых обжигает, а по отражению в его блестящих боках сразу видно, что перед ним за человек. Или паук. Или комар!
 
Вместе с Самоваром любимую с детства сказку о дружбе, любви, подарках и удивительном происшествии, которое превратило Мухины именины в настоящую свадьбу, сыграют на музыкальных инструментах, споют и спляшут артисты ансамбля «Легенда», фольклорного ансамбля «Усладушка» и Детской филармонии. А помогут им в этом русская песня и авторская музыка Сергея Руднева.
 
Исполнители:
  • Фольклорный ансамбль «Усладушка»;
  • Инструментальный ансамбль «Легенда».
Режиссёр: Любовь Салихова.
Балетмейстер-постановщик: Инна Юрина.
 
В фойе перед спектаклем детей ждет игровая интерактивная программа.
Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
4 октября 2020, воскресенье
12:00
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Касса
Тамара Гвердцители
Купить билет
6 декабря, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-2800 ₽
Олег Митяев
Купить билет
17 октября, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1400-2000 ₽
Эстрадно-цирковое шоу «Фейерверк мастеров»
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18 октября, воскресенье 17:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 500-1500 ₽
Нейромонах Феофан
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15 ноября, воскресенье 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Дора
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8 ноября, воскресенье 18:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 600 ₽
Moscow Rock Revival
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24 октября, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
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